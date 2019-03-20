CNN Оригинал

CNN: США и НАТО обеспокоены растущей активностью России в Крыму

Материал представлен в переводе ИноТВ
Недавние сообщения о переброске российских военных сил в Крым, которые позднее были официально опровергнуты, вызвали озабоченность у США, передаёт CNN. НАТО также осудило возросшую активность Москвы в Черноморском регионе. Между тем, как отмечается в материале, российская сторона заявила, что, несмотря на давление Вашингтона, не намерена отступать от своих планов.
Этим вечером появились новые признаки того, что Кремль, возможно, перебрасывает силы, способные применять ядерные вооружения, на базы, которые находятся прямо на пороге НАТО. В то самое время, как Россия празднует пятилетие с момента аннексии Крыма*, Москва сообщила о проведённом недавно полёте бомбардировщиков Ту-22М3 над Чёрным морем. А двое парламентариев заявили, что эти самолёты теперь базируются в данном регионе.
 
Глава парламентского комитета по обороне заявил, цитирую: «Размещение американских ПРО в Румынии стало серьёзным вызовом, в ответ на который Министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе».
 
Парламентарии и российские государственные информационные агентства позднее пошли на попятную и опровергли сообщения о том, что бомбардировщики Ту-22М3, а также ракетные комплексы средней дальности «Искандер-М», способные нести ядерный заряд, когда-либо развёртывались в Крыму.
 
Однако Совет по национальной безопасности (США. — ИноТВ) продемонстрировал свою озабоченность, опубликовав в Twitter следующее, цитирую: «Аннексия Россией Крыма продолжает представлять угрозу для наших союзников в регионе».
 
Напряжённость между Россией и США с их союзниками росла с инцидента в Черноморском регионе. В ноябре Россию многие осудили после того, как её силы захватили и арестовали экипажи нескольких украинских военных кораблей и конфисковали эти суда.
 
США всё активнее отправляют военные корабли в Чёрное море, чтобы подбодрить своих союзников.
 
На этой неделе НАТО резко раскритиковало возросшую военную активность Москвы в Крыму. Официальный представитель альянса заявил, цитирую: «Мы осуждаем продолжающееся широкомасштабное наращивание военного потенциала России в Крыму, и у нас вызывают обеспокоенность усилия России и её заявленные планы относительно дальнейшего военного наращивания в Черноморском регионе».
 
Русские говорят, что, несмотря на давление со стороны США, они не отступят от своих планов по дальнейшему укреплению и расширению объектов и парка военной техники в районе Чёрного моря.
 
ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Конечно же, Вульф, у русских своя точка зрения на то, что происходит в Черноморском регионе. Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с заявлением, в котором обвинило во всём НАТО. Альянс, по мнению МИД, активно милитаризует Черноморский регион, размещая в этом районе всё больше военной техники.
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 19 марта 2019 года.
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
бомбардировщик Искандер Крым НАТО Россия США Черное море
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров