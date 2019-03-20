CNN: США и НАТО обеспокоены растущей активностью России в Крыму

Этим вечером появились новые признаки того, что Кремль, возможно, перебрасывает силы, способные применять ядерные вооружения, на базы, которые находятся прямо на пороге НАТО. В то самое время, как Россия празднует пятилетие с момента аннексии Крыма*, Москва сообщила о проведённом недавно полёте бомбардировщиков Ту-22М3 над Чёрным морем. А двое парламентариев заявили, что эти самолёты теперь базируются в данном регионе.

Глава парламентского комитета по обороне заявил, цитирую: «Размещение американских ПРО в Румынии стало серьёзным вызовом, в ответ на который Министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе».

Парламентарии и российские государственные информационные агентства позднее пошли на попятную и опровергли сообщения о том, что бомбардировщики Ту-22М3, а также ракетные комплексы средней дальности «Искандер-М», способные нести ядерный заряд, когда-либо развёртывались в Крыму.

Однако Совет по национальной безопасности (США. — ИноТВ) продемонстрировал свою озабоченность, опубликовав в Twitter следующее, цитирую: «Аннексия Россией Крыма продолжает представлять угрозу для наших союзников в регионе».

Напряжённость между Россией и США с их союзниками росла с инцидента в Черноморском регионе. В ноябре Россию многие осудили после того, как её силы захватили и арестовали экипажи нескольких украинских военных кораблей и конфисковали эти суда.

США всё активнее отправляют военные корабли в Чёрное море, чтобы подбодрить своих союзников.

На этой неделе НАТО резко раскритиковало возросшую военную активность Москвы в Крыму. Официальный представитель альянса заявил, цитирую: «Мы осуждаем продолжающееся широкомасштабное наращивание военного потенциала России в Крыму, и у нас вызывают обеспокоенность усилия России и её заявленные планы относительно дальнейшего военного наращивания в Черноморском регионе».

Русские говорят, что, несмотря на давление со стороны США, они не отступят от своих планов по дальнейшему укреплению и расширению объектов и парка военной техники в районе Чёрного моря.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Конечно же, Вульф, у русских своя точка зрения на то, что происходит в Черноморском регионе. Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с заявлением, в котором обвинило во всём НАТО. Альянс, по мнению МИД, активно милитаризует Черноморский регион, размещая в этом районе всё больше военной техники.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 марта 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).