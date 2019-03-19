Junge Welt: НАТО не рвётся освобождать Крым, а в одиночку Украине не справиться

В юбилей присоединения Крыма Евросоюз и НАТО призвали Москву вернуть «украинский» полуостров Киеву, сообщает Junge Welt. Безапелляционный характер такого требования, не оставляющий возможности договориться, указывает на то, что Запад исчерпал свои санкционные возможности и теперь просто хочет сохранить лицо, убеждён автор статьи Райнхард Лаутербах.

В пятилетний юбилей присоединения Крыма к России НАТО призвало Москву вернуть «украинский» полуостров Киеву*, сообщает Junge Welt. Любая «нормализация» отношений и «статус-кво» возможны только при уважительном отношении Кремля к международному праву, сказано в брюссельской декларации, подписанной 29 странами— членами Евросоюза.



ЕС осудил Россию за нарушение прав человека в Крыму, особенно крымских татар, а также потребовал освобождения «политических заключённых», подразумевая «проукраинских активистов», задержанных в Керченском проливе. Также Брюссель настаивает на том, чтобы Москва отказалась от наращивания вооружения на полуострове.



«Вряд ли в НАТО кто-то всерьёз ожидает, что Россия выполнит эти требования», — убеждён автор статьи Райнхард Лаутербах. Российские власти не раз заявляли, что крымский вопрос окончательно закрыт в 2014 году, ссылаясь на подавляющую поддержку присоединения среди местного населения на референдуме. И потому Кремль демонстративно игнорирует заявления НАТО и ЕС.



То, что альянс призывает Россию к отступлению, не предлагая при этом никаких возможностей договориться, говорит о том, что Запад исчерпал свои санкционные возможности и теперь просто хочет сохранить лицо, объясняет автор. А жалобы на рост российского вооружения показывают, что, несмотря на различные военные демонстрации в Чёрном море, НАТО на данный момент не готово и скорее всего не способно освободить полуостров, констатирует издание.



В одиночку же Украина с этой задачей точно не справится, подчёркивает Junge Welt. По-видимому, украинские власти пугают современные противокорабельные ракеты типа «Бастион» и «Калибр», усиление Черноморского флота новыми судами, а также размещение на полуострове наземных комплексов С-400 и средств для ведения электронной войны.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).