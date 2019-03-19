Junge Welt: НАТО не рвётся освобождать Крым, а в одиночку Украине не справиться

В юбилей присоединения Крыма Евросоюз и НАТО призвали Москву вернуть «украинский» полуостров Киеву, сообщает Junge Welt. Безапелляционный характер такого требования, не оставляющий возможности договориться, указывает на то, что Запад исчерпал свои санкционные возможности и теперь просто хочет сохранить лицо, убеждён автор статьи Райнхард Лаутербах.
В пятилетний юбилей присоединения Крыма к России НАТО призвало Москву вернуть «украинский» полуостров Киеву*, сообщает Junge Welt. Любая «нормализация» отношений и «статус-кво» возможны только при уважительном отношении Кремля к международному праву, сказано в брюссельской декларации, подписанной 29 странами— членами Евросоюза.
ЕС осудил Россию за нарушение прав человека в Крыму, особенно крымских татар, а также потребовал освобождения «политических заключённых», подразумевая «проукраинских активистов», задержанных в Керченском проливе. Также Брюссель настаивает на том, чтобы Москва отказалась от наращивания вооружения на полуострове.
«Вряд ли в НАТО кто-то всерьёз ожидает, что Россия выполнит эти требования», — убеждён автор статьи Райнхард Лаутербах. Российские власти не раз заявляли, что крымский вопрос окончательно закрыт в 2014 году, ссылаясь на подавляющую поддержку присоединения среди местного населения на референдуме. И потому Кремль демонстративно игнорирует заявления НАТО и ЕС.
То, что альянс призывает Россию к отступлению, не предлагая при этом никаких возможностей договориться, говорит о том, что Запад исчерпал свои санкционные возможности и теперь просто хочет сохранить лицо, объясняет автор. А жалобы на рост российского вооружения показывают, что, несмотря на различные военные демонстрации в Чёрном море, НАТО на данный момент не готово и скорее всего не способно освободить полуостров, констатирует издание.
В одиночку же Украина с этой задачей точно не справится, подчёркивает Junge Welt. По-видимому, украинские власти пугают современные противокорабельные ракеты типа «Бастион» и «Калибр», усиление Черноморского флота новыми судами, а также размещение на полуострове наземных комплексов С-400 и средств для ведения электронной войны.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился мнением о возможном реванше с обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Грейс Мэн, жена бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя, подала жалобу после неудавшейся попытки её похищения, передаёт Lyon Mag со ссылкой на данные прокуратуры Лиона (где расположена штаб-квартира Международной организации уголовной полиции).
Спортивный журналист Василий Уткин сообщил, что агент главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова Алан Агузаров в ближайшее время будет также представлять интересы нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который в ходе встречи с бразильским лидером Жаиром Болсонару не исключил предоставления республике статуса страны — члена НАТО.
В Оренбургской области завели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединённом с жестоким обращением. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала RT заявил, что в ходе переговоров в Риме российская сторона обратилась к американским коллегам с призывом отказаться от идеи возможного применения силы для урегулирования кризиса в Венесуэле.
Президент Бразилии Жаир Болсонару в эфире телеканала Fox рассказал о встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Он отметил, что сообщил коллеге о том, что страна не готова принять участие в возможной военной операции против Венесуэлы.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Киевское «Динамо» отреагировало на заявления лондонского «Челси» по поводу проявления расизма в адрес полузащитника англичан Каллума Хадсона-Одои со стороны фанатов украинского клуба во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.
В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области предупредили о мошенниках, которые обращаются по телефону к субъектам предпринимательской деятельности и предлагают приобрести документы, представление которых в рамках внеплановых проверок является обязательным. Об этом сообщает «Янтарный край».
В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы мошенников, продававших пенсионерам биологически активные добавки под видом дорогостоящих лекарств. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел эпизод после обращения московского ЦСКА, в котором нападающий столичного «Динамо» грубо сыграл против форварда армейцев Кирилла Капризова.