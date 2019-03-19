Журналиста «СТРАНЫ» внесли в базу «Миротворца» из-за крымского репортажа

Корреспондента издания «СТРАНА» внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Это произошло после того, как журналистка закончила спецпроект «Чей Крым? 5 лет без Украины», в котором были показаны различные аспекты жизни на полуострове сегодня.

Специальный корреспондент «СТРАНЫ», ведущая блога «Ясно. Понятно» Олеся Медведева, которая недавно закончила спецпроект «Чей Крым? 5 лет без Украины», оказалась на скандальном сайте «Миротворец», который известен тем, что вносит в списки «сепаратистов» и «врагов Украины», оппозиционных политиков и журналистов. Как пишет издание, именно спецпроект «Чей Крым?», в котором были показаны различные аспекты жизни на полуострове сегодня, и послужил причиной внесения журналиста в базу «Миротворца».

Как сообщила сама Медведева на своей странице в Facebook, она воспринимает это как признание качества своей работы.

«Достойная компания, встречайте вашу покорную слугу на сайте «Миротворец». Думала, что не дождусь уже, но нет! Вот оно признание! Достойное окончание спецпроекта и поездки в Крым», — написала Медведева.