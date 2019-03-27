Hill: Трамп велел России уйти из Венесуэлы

Дональд Трамп в ходе встречи с женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо в Вашингтоне заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщает The Hill. Как напоминает журналист издания, ранее СМИ сообщали, что в Каракас прибыло два российских военных самолёта с военнослужащими на борту.
Президент США Дональд Трамп в среду предостерёг Россию от вмешательства в события в Венесуэле, сообщает The Hill.
«Россия должна уйти», — заявил американский лидер собравшимся в Овальном кабинете Белого дома журналистам в ходе его встречи с Фабианой Розалес де Гуаидо, супругой венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуаидо.
Присутствие России в Венесуэле вот уже некоторое время служит причиной напряжённости в российско-американских отношениях, что стало особенно явно ощущаться после того, как СМИ сообщили о прибытии в Каракас двух российских военных самолётов с примерно 100 военными советниками и военнослужащими на борту, подчёркивает обозреватель The Hill. Российские новостные агентства при этом сообщали, что самолёты были отправлены в Венесуэлу в соответствии с соглашениями между странами о военном сотрудничестве.
Как отмечается в материале газеты, Кремль поддержал оказавшегося в непростом положении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, тогда как США возглавили целую коалицию из множества стран, признавших легитимным лидером страны Гуаидо и поддержавших его.
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