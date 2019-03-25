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ZDF: самопровозглашённого президента Венесуэлы встревожили российские самолёты в Каракасе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Каракас прилетели два российских самолёта с 99 военными и 35 тоннами груза на борту, сообщает ZDF со ссылкой на венесуэльские СМИ. Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, высказал критику по этому поводу, обвинив власти в подрыве суверенитета страны. При этом спикер российского посольства в столице утверждает, что речь идёт всего лишь о выполнении договоров «военно-технического характера», которые были заключены годы назад.
ZDF: самопровозглашённого президента Венесуэлы встревожили российские самолёты в Каракасе
Reuters

В аэропорту в Каракасе приземлились два российских самолёта, сообщает ZDF со ссылкой на венесуэльские СМИ. Речь идёт о транспортном самолёте Ан-124 и лайнере Ил-62. На борту находились 99 военных и 35 тонн груза. В мероприятии нет ничего «таинственного», подчеркнул спикер российского посольства в Каракасе. По его словам, речь идёт о выполнении договоров «военно-технического характера», которые были заключены годы назад.

Хуан Гуаидо, провозгласивший себе временным президентом Венесуэлы, раскритиковал прибытие в страну российских самолётов. «Они (власти Венесуэлы. — ИноТВ) говорят, что вооружённые силы якобы защищают суверенитет, и при этом привозят иностранных солдат», — написал он у себя в Twitter.

Декабрьские планы по проведению Россией и Венесуэлой совместных военных учений на территории южноамериканского государства также подверглись жёсткой критике, отмечает ZDF. Информация о переброске в страну двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, способных нести ядерное оружие, вызвала беспокойство у «Организации американских государств».

В Венесуэле уже несколько месяцев идёт ожесточённая политическая борьба. Россия и Китай продолжают поддерживать действующего президента страны Николаса Мадуро. При этом Германия, а также многие государства Европы и Латинской Америки встали на сторону Хуана Гуаидо.

Россия опасается военного вторжения со стороны США. Американцы же в основном пытаются сместить Мадуро экономическим путём. Но в Вашингтоне не исключают и возможность вооружённого решения этого вопроса. «Мы рассматриваем все варианты», — заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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источник
ZDF Германия Европа
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Венесуэла военная техника Николас Мадуро Россия самолет США
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