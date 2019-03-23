ABC: США обзванивают венесуэльских генералов, принуждая их отвернуться от Мадуро

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CNN: важный момент для Белого дома — Мюллер завершил расследование «российского вмешательства» CNN
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Болтон: в Венесуэле десятки тысяч американцев, и наш долг — защитить их Breitbart
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CNN: США и НАТО обеспокоены растущей активностью России в Крыму CNN
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Wirtualna Polska: возможно, за отставкой Назарбаева стоит экс-президент Польши Wirtualna Polska
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Медведчук назвал пиаром закон о курсе Украины в ЕС и НАТО
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук считает пиаром закрепление в Конституции Украины курса на вступление в НАТО и ЕС.
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Российская гимнастка Мустафина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме
Россиянка Алия Мустафина стала победительницей этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в английском Бирмингеме, в многоборье.
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Спасатели рассказали об эвакуации людей с круизного лайнера Viking Sky
Представитель Объединённого центра координации поисково-спасательных операций Боргхильд Эльдёен рассказал о ходе эвакуации людей с круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии.
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Мяч Кина помог сборной Италии по футболу обыграть Финляндию в отборе Евро-2020
В матче первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Италии на своём поле обыграла команду Финляндии со счётом 2:0.
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Бойко заявил о необходимости диалога с жителями Донбасса
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что решение конфликта в Донбассе необходимо искать в диалоге с населением региона.
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Сборная Испании одержала победу над Норвегией в квалификации футбольного Евро-2020
В матче первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Испании на своём поле обыграла команду Норвегии со счётом 2:1.
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Виновник ДТП, в котором погибли 10 канадских хоккеистов, приговорён к восьми годам тюрьмы
Канадский суд приговорил Джаскирата Сидху, признавшего свою вину в совершении ДТП с участием автобуса молодёжной хоккейной команды «Гумбольдт Бронкос», в котором погибли 16 человек, к восьми годам тюремного заключения.
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Медведчук: обвал экономики Украины начался при президентстве Ющенко
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.
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Трусова на 15,9 балла превзошла мировой рекорд Загитовой в сумме на спартакиаде
Фигуристка Александра Трусова одержала победу на IX зимней Спартакиаде учащихся России в Саранске, превзойдя мировые рекорды Алины Загитовой во взрослом катании.
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ABC: Трамп рад завершению расследования Мюллера
Американский лидер Дональд Трамп рад тому, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» подошло к концу.
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SANA: 21 человек госпитализирован с симптомами отравления газом в Хаме
По меньшей мере 21 человек госпитализирован в Сирии с симптомами отравления газом после обстрела со стороны боевиков в провинции Хама. Об этом сообщает SANA со ссылкой на директора Национальной больницы Скальбии.
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Ягудин рассказал о проблемах в российском мужском фигурном катании
Олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин считает, что мужское фигурное катание в России существенно отстаёт от мирового.
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Болтон предостерёг от вывоза богатств народа Венесуэлы из страны
Соединённые Штаты следят за всеми, кто помогает вывозить «богатство венесуэльского народа из страны» в пользу лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его сторонников, заявил помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон.
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Серена Уильямс снялась с турнира в Майами из-за травмы
Американская теннисистка Серена Уильямс прекратила участие в турнире серии «Мастерс» в Майами из-за состояния здоровья.
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На чемпионате России по сумо в Смоленске выступили около 300 спортсменов
В Смоленске завершился чемпионат России по сумо. Мужчины и женщины разыграли медали в восьми весовых категориях.
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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Колумбии
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Колумбии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
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Боксёр Чудинов победил техническим нокаутом китайца Нуерлана
В подмосковном Серпухове завершился поединок между экс-чемпионом мира по версии WBA Фёдором Чудиновым и китайским боксёром Вучжати Нуерланом.
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В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами
Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда объявил об угрозе цунами в шести провинциях после землетрясений в Индийском океане.
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СМИ: Азар согласился на переход в «Реал»
По информации испанской прессы, футболист лондонского «Челси» Эден Азар дал добро на переход в состав мадридского «Реала».
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Российский боксёр Рахимов защитил титул чемпиона мира по версии IBO
Шавкат Рахимов провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 58,9 кг, победив южноафриканца Рофиву Маэму.
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На потерявшем у берегов Норвегии ход круизном лайнере трое россиян
В посольстве России в Норвегии сообщили, что три члена экипажа круизного лайнера Viking Sky, один из двигателей которого вышел из строя, являются российскими гражданами.
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Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
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«Филадельфия» проиграла «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ
«Филадельфия Флайерз» на своей площадке уступила «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Москве обнаружили мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия
В Москве полиция обнаружила незаконную мастерскую по изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД России по столице.
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Симон Фуркад объявил о завершении карьеры
Французский биатлонист Симон Фуркад, побеждавший на чемпионате мира — 2009 в смешанной командной эстафете, принял решение завершить профессиональную карьеру.
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В Крыму с отравлением госпитализированы десять рабочих
Десять человек госпитализированы с отравлением в инфекционное отделение Ялтинской городской больницы, сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Крыма Николая Деркача.
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Сборная Бразилии сыграла вничью с Панамой в товарищеском матче
Сборная Бразилии по футболу не сумела обыграть национальную команду Панамы в товарищеской встрече.
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Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
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Генерал США в Сирии: часть боевиков ИГ скрываются в лагерях перемещённых лиц
Генерал-лейтенант США Пол Лакамера, командующий силами коалиции в Сирии, призвал не заблуждаться по поводу «полного разгрома» боевиков «Исламского государства»*. По его словам, оставшиеся террористы скрываются в лагерях для внутренне перемещённых лиц.
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Угроза минирования в московском ТЦ XL не подтвердилась
В московском торговом центре XL после сообщения о минировании была проведена проверка, по её итогам опасных предметов не обнаружено.
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Йоханнес Бё завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования
Победа в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене принесла норвежцу Йоханнесу Бё «Малый хрустальный глобус».
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WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии
Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
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Медведев победил французского теннисиста Маннарино на турнире в Майами
Россиянин Даниил Медведев преодолел второй круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами, обыграв французского теннисиста Адриана Маннарино.
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Хачанов проиграл во втором круге теннисного турнира в Майами
Российский теннисист Карен Хачанов уступил австралийцу Джордану Томпсону и выбыл из борьбы за главный приз турнира в Майами.
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Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
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Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
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Украинский боксёр Усик провёл совместную тренировку с Кличко
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик, готовящийся к переходу в тяжёлую весовую категорию, провёл совместную тренировку с Владимиром Кличко.
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В Сирии при участии посла России открыли «Дни российско-арабской дружбы»
В Сирии прошло торжественное открытие проекта «Дни российско-арабской дружбы» при участии дипломатов из России и представителей сирийского Министерства культуры. Об этом сообщает РИА Новости.
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Тарасова рассказала, как относится к Тутберидзе
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Этери Тутберидзе потрясающе работает с молодёжью, но о ней редко отзываются хорошо.
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В Москве эвакуировали ТРЦ «РИО» после сообщения о минировании
Из торгово-развлекательного центра «РИО», расположенного на северо-востоке Москвы, были эвакуированы около 2,6 тыс. человек после анонимного сообщения о минировании.
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Саблистка Никитина выиграла серебряную медаль этапа КМ по фехтованию в Бельгии
Россиянка Ольга Никитина завоевала серебро в фехтовании на саблях в рамках этапа Кубка мира в бельгийском Синт-Никласе.
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Панама лишила аккредитации 14 венесуэльских дипломатов
Правительство Панамы приняло решение отозвать аккредитацию 14 венесуэльских дипломатов в связи с «незаконным задержанием» сторонника лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо.
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«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
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Более 850 человек эвакуированы из ТЦ в Москве после сообщения о минировании
Более 850 человек эвакуированы из торгового центра XL на севере Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе минирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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Логинов считает, что Йоханнес Бё заслужил «Большой хрустальный глобус»
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что норвежец Йоханнес Бё был на голову сильнее оппонентов в нынешнем сезоне, а все остальные спортсмены боролись только за второе место.
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В США ожидают визита делегации Китая 3 апреля
Делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 3 апреля для переговоров по вопросам двусторонней торговли. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ в Хольменколлене, Логинов — 13-й
Норвежец Йоханнес Бё выиграл пасьют на 12,5 км в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.
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Гимнаст Нагорный завоевал золото в многоборье на этапе КМ в Бирмингеме
Российский гимнаст Никита Нагорный стал лучшим в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира в английском Бирмингеме.
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Климкин заявил об ухудшении образования на Украине после выхода из СССР
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в колонке «Наука и образование. Остановить деградацию» в издании «Украинская правда» заявил об ухудшении образования на Украине после выхода из СССР.
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Тарасова призналась, что хочет возобновить тренерскую деятельность
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что мечтает возобновить профессиональную деятельность и хотела бы иметь свою школу.