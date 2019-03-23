ABC: США обзванивают венесуэльских генералов, принуждая их отвернуться от Мадуро

Соединённые Штаты оказывают прямое давление на венесуэльских генералов, звоня им по телефону, пишет испанская газета ABC. Эту операцию, цель которой — добиться того, чтобы из армии Венесуэлы дезертировало как можно больше военных, координирует советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Звонки начались после 23 февраля, когда была неудачная попытка ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь. Этот вопрос уже в течение нескольких месяцев изучает вице-президент США Майк Пенс. В Венесуэле две тысячи генералов, говорится в статье. Из них меньше половины, приблизительно 800 человек, получили свои звания от Николаса Мадуро.

Остальные же могут быть слабыми звеньями в цепи военного командования. И именно они способны, если им придать должный импульс, отвернуться от режима и своим дезертирством помочь «переходу к демократии», говорится в статье.

Месяц назад в столице Колумбии Боготе состоялась встреча Группы Лимы, созданной в 2017 году для «поиска выхода из кризиса в Венесуэле». По информации от участников встречи, на ней Пенс обрисовал основные направления действий.

«Командованию Национальных вооружённых сил Венесуэлы должно быть ясно, что если они продолжат поддерживать Мадуро, то им придётся нести за это ответственность. Они не получат ни убежища, ни возможности покинуть страну. Они потеряют всё», — заявил он тогда.

Видя, что Мадуро держится за власть и не поддаётся на международное давление, американское правительство, по согласованию с Советом национальной безопасности, разведслужбами и Южным командованием США, санкционировало проведение скоординированной операции, в которой участвует группа тщательно отобранных высокопоставленных американских военных, пишет издание со ссылкой на свой источник в Вашингтоне.

Некоторые из звонков поступают на стационарные телефоны, расположенные в домах венесуэльских военных, причём раздаются они в любое время дня и ночи. Другие — на личные мобильные телефоны. В некоторых случаях звонят близким родственникам. Звонящий говорит по-испански и, не представляясь, излагает обвинения, которые будут предъявлены высокопоставленному военному в том случае, если режим Мадуро падёт.

Кроме того, неизвестный также обычно перечисляет генералу его недвижимость и банковские счета за рубежом. Далее военному рекомендуют, чтобы он «ради своего блага и блага своей семьи» поступил правильно, а затем вешают трубку.

За последние недели было сделано несколько десятков подобных звонков, пишет издание со ссылкой на те же источники, знакомые с содержанием совещаний в Совете национальной безопасности США, возглавляемом ветераном в сфере дипломатии Джоном Болтоном.

Именно он отвечает в Белом доме за беспрецедентную кампанию по оказанию давления, нацеленную на то, чтобы с помощью комбинации различных мер, таких как крайне жёсткие санкции и прямое давление на военных, заставить Мадуро уйти.

Уже несколько раз и Болтон, и сам Дональд Трамп предупреждали о том, что если этот метод не принесёт успеха, то последним шагом будет «многосторонняя военная интервенция», напоминает ABC.

Между тем, как отмечается в статье, стратегия прямого давления столкнулась с определёнными проблемами. Во-первых, венесуэльский режим обычно мстит родственникам дезертиров. Так, с января этого года в Колумбию и Бразилию бежало более 400 военных. По данным правозащитной организации Институт Касла, у многих из бежавших члены семей были арестованы и посажены в тюрьму.

Во-вторых, существует проблема полного внедрения кубинских военных в ряды венесуэльских вооружённых сил. Их основная миссия состоит в том, чтобы удержать у власти Мадуро, поскольку таким образом Куба сможет и дальше бесплатно получать поставки нефти, указывает ABC со ссылкой на генеральный секретариат Организации американских государств.