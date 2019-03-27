Куба, Никарагуа и Венесуэла: Contra Magazin составил список вероятных жертв НАТО

НАТО, похоже, расширяется на юг: уже два государства Южной Америки — Колумбия и Бразилия — изъявили желание вступить в Североатлантический альянс, пишет Contra Magazin. Пока Европа занимается своим восточным соседом, южноамериканские члены западного военного блока могут сконцентрироваться на Кубе, Венесуэле и Никарагуа и пойти на вооружённую интервенцию в этих странах при поддержке США, прогнозирует издание.

Североатлантический альянс, похоже, приступил к расширению на юг, пишет Contra Magazin.

Не так давно, в мае 2018 года, колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос объявил о вступлении Колумбии в НАТО в качестве «глобального партнёра». В этом статусе южноамериканскую страну аккредитуют в штаб-квартире западного блока в Брюсселе, но при этом она не будет обязана участвовать в военных операциях альянса, уточняет автор статьи Марко Майер.

На сегодняшний день глобальными партнёрами Североатлантического альянса уже стали Афганистан, Австралия, Ирак, Япония, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан и Южная Корея, перечисляет журналист Contra Magazin.

«В североатлантическом регионе все эти страны не находятся. Тем не менее они ведут — насколько это только возможно — тесное военное сотрудничество с Вашингтоном, ну или они просто вассалы США, или фактически по-прежнему оккупированы американцами», — поясняет Майер.

Колумбия, однако, не единственная страна, которая желает вступить в Североатлантический альянс, продолжает автор статьи. Так, например, новый президент Бразилии Жаир Болсонару, которого считают «марионеткой США», охотно бы сделал свою страну членом НАТО. В этом его поддерживают в Вашингтоне. На днях глава Белого дома Дональд Трамп дал понять, что он «всерьёз рассматривает членство Бразилии в Североатлантическом альянсе или какой-нибудь другой формальный союз с южноамериканской страной».

По мнению журналиста Contra Magazin, если Бразилия и Колумбия действительно вступят в НАТО, то за ними могут последовать другие страны Южной Америки, правительства которых тесно сотрудничают с Соединёнными Штатами.

«Пока европейские страны — члены НАТО занимаются своим восточным соседом Россией, южноамериканские члены западного военного блока могли бы сконцентрироваться на странах с левыми правительствами (Куба, Венесуэла, Никарагуа…) и предпринять вооружённую интервенцию при помощи США», — считает автор статьи Марко Майер.