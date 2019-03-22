Порошенко: военные НАТО регулярно приезжают набираться опыта у ВСУ

16:14 У берегов Крыма зафиксировали самолёт-разведчик США Возле берегов Крыма осуществил полёт самолёт радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135. Об этом информирует мониторинговый ресурс Plane Radar в своём Twitter.

16:03 СМИ: В России могут ввести маркировку лифтов и их деталей В России может быть введена маркировка лифтов и их деталей, сообщают «Известия». Отмечается, что Минпромторг поддерживает данную инициативу, так как «на этапе монтажных и пусконаладочных работ, а также сервисного обслуживания фиксируются случаи использования несертифицированных комплектующих и узлов безопасности лифтов».

15:57 ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодии Банк России ожидает ускорения темпов роста ВВП страны во втором полугодии благодаря в том числе реализации национальных проектов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

15:57 В Раде призвали упразднить должность президента Украины Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.

15:51 Загитова поблагодарила японскую публику после победы на ЧМ Чемпионка мира — 2019 в одиночном фигурном катании Алина Загитова выразила признательность зрителям в Сайтаме, также поблагодарив за поддержку близких и тренерский состав.

15:51 Источник: Ким Чен Ын может приехать в Россию в ближайшее время Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться в ближайшее время, для подготовки поездки в Москву прибыли его помощники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте.

15:43 В 2018 году общая сумма безналичных платежей в России достигла почти 20 трлн рублей В 2018 году в России общая сумма безналичных платежей достигла 19,5 трлн рублей, что, согласно данным ЦБ, на 5 трлн рублей больше, чем в 2017 году. Об этом пишут «Известия».

15:40 Порошенко рассказал о предотвращении СБУ почти 300 терактов за пять лет За пять лет Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила около 300 терактов. Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко на торжественных мероприятиях по случаю годовщины создания СБУ.

15:39 Сборная России сохранила максимальную квоту в женском фигурном катании на ЧМ На следующем чемпионате мира по фигурному катанию Россия вновь будет представлена тремя спортсменками.

15:34 В Кремле назвали темы переговоров лидеров России и Ливана Президенты России и Ливана Владимир Путин и Мишель Аун в ходе запланированных на 26 марта переговоров обсудят сотрудничество двух стран и обменяются мнениями по актуальной проблематике.

15:29 Загитова выиграла чемпионат мира в Японии Российская спортсменка Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, Евгения Медведева завоевала бронзовую награду.

15:28 УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины Украинская православная церковь подала в суд на Министерство культуры Украины за требование изменить устав религиозной организации. Об этом сообщили в Окружном административном суде Киева.

15:27 В Госдуме прокомментировали обвинения СБУ в адрес России Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление Службы безопасности Украины о том, что якобы «российские спецслужбы» запланировали предотвращённый теракт в Харькове накануне выборов.

15:24 Эксперт считает рубль крайне недооценённой валютой Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян прокомментировал в разговоре с «Российской газетой» ситуацию с курсом рубля.

15:23 Турсынбаева стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на взрослом международном соревновании Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева исполнила четверной сальхов в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме.

15:22 В Госдуму внесён уточняющий постановку диагноза «наркомания» проект В Госдуму внесён правительственный законопроект, которым уточняется процесс постановки диагноза «наркомания», следует из базы данных нижней палаты парламента.

15:21 Акции протеста «жёлтых жилетов» запретили в центре французской Тулузы Власти французского департамента Верхняя Гарона запретили проведение акций протеста «жёлтых жилетов» на площади Капитоль в центре Тулузы. Об этом сообщает 20minutes со ссылкой на префектуру департамента.

15:20 Порошенко поддержал посла США после обвинений Луценко Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он полностью поддерживает посла США в Киеве Мари Йованович на фоне обвинений со стороны украинского генпрокурора Юрия Луценко в адрес высокопоставленного американского дипломата.

15:16 В Челябинской области произошло лобовое столкновение «Газели» и легкового автомобиля На трассе Челябинск — Екатеринбург произошло лобовое столкновение «Газели» и легкового автомобиля. Отмечается, что, по последним данным, один человек погиб — он скончался в больнице. Ещё пять человек пострадали.

15:11 В Госдуме прокомментировали проект о штрафах за отказ обслуживать инвалидов Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Игорь Лебедев прокомментировал RT внесение в Госдуму проекта федерального закона, предусматривающего введение ответственности за отказ обслуживать пенсионеров.

15:11 Медведева обеспечила себе медаль чемпионата мира по фигурному катанию в Японии Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла медаль на чемпионате мира в Сайтаме.

15:09 Яшин считает, что СКА и ЦСКА имеют равные шансы на выход в финал Кубка Гагарина Бывший хоккеист московского ЦСКА и санкт-петербургского СКА Алексей Яшин считает равными шансы армейских команд на победу в Западной конференции и призывает не обращать внимание на результаты встреч этих команд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

15:09 США выразили обеспокоенность изменениями в уставе «Нафтогаза» Посольство США на Украине выразило озабоченность «неожиданными изменениями», внесёнными в устав «Нафтогаза», а также их потенциальными последствиями.

15:03 Порошенко назвал число погибших в Донбассе сотрудников СБУ Украинский президент Пётр Порошенко сообщил, что во время вооружённого конфликта в Донбассе погибли 27 сотрудников Службы безопасности Украины.

15:00 МИД Франции прокомментировал заявление Трампа о Голанских высотах Признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами будет противоречить нормам международного права. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Франции.

14:53 Ягудин заявил, что Медведева откатала произвольную программу с травмой Победитель Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева вышла на прокат произвольной программы чемпионата мира в Сайтаме с травмой.

14:48 В Госдуму внесли законопроект о штрафах за отказ обслуживать инвалидов В Государственную думу внесли законопроект, который предусматривает введение ответственности за отказ обслуживать инвалидов.

14:47 Медведева без падений исполнила произвольную программу на ЧМ в Японии Российская фигуристка Евгения Медведева избежала падений в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме.

14:46 Дело обвиняемого в шпионаже норвежца поступило в Мосгорсуд В Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении подданного Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

14:45 Тарасова похвалила Самодурову после произвольной программы на ЧМ в Сайтаме Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно отозвалась о спортсменке Софье Самодуровой после проката произвольной программы в рамках чемпионата мира в японской Сайтаме.

14:45 Премьер Польши призвал не допустить «жёсткого» брексита Польша призывает не допустить выхода Великобритании из ЕС без сделки. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

14:44 В Москве при опрокидывании грузовика на такси погиб один человек На юго-западе Москвы произошло опрокидывание грузового автомобиля с щебнем на такси, в результате произошедшего погиб один человек, ещё один пострадал.

14:42 Баринов вызван в сборную России на матч квалификации ЧЕ-2020 с Казахстаном Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов получил вызов от Станислава Черчесова и присоединится к сборной России по футболу в Астане, где состоится матч квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020 против Казахстана.

14:34 Проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил, что проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля. Об этом информирует РИА Новости.

14:31 Источник: в Москве после «минирования» проверяют 11 школ и детсад Неизвестный сообщил о минировании 11 школ и детсада в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

14:23 СМИ: РФС планирует сыграть с Шотландией в Москве, с Бельгией — в Санкт-Петербурге По информации прессы, руководство Российского футбольного союза (РФС) планирует провести домашний матч сборной России против Шотландии в Москве на стадионе «Лужники», а ответный поединок с Бельгией — в Санкт-Петербурге.

14:23 В Германии выступили против односторонних решений по Голанским высотам Германия выступает против односторонних решений по вопросу принадлежности Голанских высот. С таким заявлением в ходе брифинга выступила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

14:20 Медведчук назвал пиаром заявления Киева о газовой независимости Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что заявления украинских властей о независимости от российского газа являются «исключительным пиаром».

14:15 Самодурова займёт место в первой десятке на ЧМ по фигурному катанию Российская фигуристка Софья Самодурова исполнила произвольную программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

14:15 Во Франции сошёл с рельсов грузовой поезд с токсичными веществами Грузовой поезд, перевозивший аммиак и соду, сошёл с рельсов во французской коммуне Бегаар. Об этом сообщает Sud Ouest со ссылкой на местные власти.

14:07 Кузяев не поможет сборной России в матче с Казахстаном Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев не сумеет помочь сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном из-за травмы, полученной в поединке с Бельгией.

14:03 МИД предупредил россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России предупредил, что 23 марта в ряде французских городов планируется очередная акция «жёлтых жилетов». Об этом говорится в сообщении департамента в Twitter.

13:59 В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

13:56 СМИ: Украинский боксёр Усик переходит в тяжёлый вес и проведёт бой с Такамом Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик, которого называли возможным соперником российского тяжеловеса Александра Поветкина, проведёт свой первый бой в «королевском» дивизионе против камерунца Карлоса Такама.

13:56 Шойгу проинформировал Путина и членов Совбеза России о визите в Сирию Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о поездке в Сирию и о содержании контактов с сирийским лидером Башаром Асадом.

13:43 В ДНР сообщили о гибели трёх человек из-за обстрелов за неделю В самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в течение недели погибли три человека, ещё двое пострадали.

13:39 Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

13:37 Бобслеист Белугин получил двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга Российский бобслеист Максим Белугин, выступавший на Олимпиаде-2014 в Сочи, получил двухлетнюю дисквалификацию от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) за нарушение антидопинговых правил.

13:34 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой регулятора.