Порошенко: военные НАТО регулярно приезжают набираться опыта у ВСУ

Пётр Порошенко заявил, что военнослужащие стран НАТО регулярно приезжают учиться военному делу у вооружённых сил Украины. Однако, как пишет «Корреспондент», Порошенко признал, что украинская армия по сей день страдает от алкоголизма, дезертирства и самоубийств.
Президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что военнослужащие стран НАТО регулярно приезжают учиться военному делу у вооружённых сил Украины. Как пишет «Корреспондент», по его словам, сейчас у армии Украины есть всё необходимое, поэтому военные НАТО приезжают учиться у украинских коллег тому, «как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага».
При этом Порошенко отметил, что ещё пять лет назад ВСУ встречали врага «голыми и босыми».
В то же время президент признал, что оружие украинского производства не пользуется популярностью ни в стране, ни за рубежом. Также он добавил, что по сей день армия Украины страдает от алкоголизма, дезертирства и самоубийств.
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