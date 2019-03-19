Корреспондент: Волкер заявил о личной вражде между Путиным и Порошенко

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что между Владимиром Путиным и Петром Порошенко существует личная вражда. Как пишет «Корреспондент», при этом Волкер заявил, что не уверен, что Россия поддерживает какого-то конкретного кандидата на украинских президентских выборах.

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Петром Порошенко существует личная вражда. Как пишет «Корреспондент», об этом он заявил во время видеобрифинга для европейских журналистов.

Волкер также отметил, что США не поддерживают кого-либо из кандидатов в президенты Украины.

«Мы поддерживаем принципы прочных демократических институтов, реформы по борьбе с коррупцией и безопасности, а также восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Это то, за что мы выступаем, и мы определённо говорим это всем кандидатам», — заявил спецпредставитель Госдепа.

По мнению Волкера, существует личная вражда между президентом Путиным и президентом Порошенко. Российский лидер, по его мнению, «ожидает перемен» на Украине. При этом Волкер не уверен, что Россия поддерживает какого-то конкретного кандидата. В то же время он отметил, что ожидает от любой власти на Украине продолжения пути укрепления демократических институтов, проведения реформ и борьбы с коррупцией.