«Тiкай з городу»: в интернете обсуждают бегство Порошенко с собственного митинга

11:56 Минздрав внёс в правительство антитабачную концепцию Антитабачная концепция внесена в правительство, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

11:48 Игроки «Торонто» и «Кливленда» устроили драку во время матча НБА Центровой «Торонто Рэпторс» Серж Ибака и форвард «Кливленд Кавальерс» Маркис Крисс подрались во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

11:45 Помпео обвинил Россию в попытке повлиять на ситуацию в Венесуэле через RT Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Россия использует RT и агентство Sputnik для того, чтобы повлиять на ситуацию в Венесуэле.

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11:36 В Госдуме оценили заявления Авакова о подкупе избирателей на Украине Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что в стране ведётся подкуп избирателей за бюджетные деньги.

11:27 Баскетболист Уэстбрук угрожал фанату во время матча НБА Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук вступил в перепалку с болельщиком команды «Юта Джаз» во время выездного матча регулярного чемпионата.

11:26 Названы регионы России с самым низким уровнем смертности Самые низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

11:18 Комитет Совфеда не поддержал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах Комитет Совфеда по социальной политике не поддержал закон о запрете использования жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов.

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11:14 Александрова проиграла Бенчич и не смогла выйти в четвёртый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

11:02 Опубликовано видео, на котором Макгрегор покидает полицейский участок после ареста В сети появилось видео, на котором бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выходит из полицейского участка Майами после ареста.

11:02 Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.

10:51 Полиция выпустила Макгрегора под залог после инцидента в Майами Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор после своего ареста в Майами был отпущен из полицейского участка под залог.

10:45 SANA сообщило об атаке боевиков на армию Сирии в провинции Хама Армия Сирии отразила атаку боевиков на свои позиции в районе города Мхарде в провинции Хама.

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10:34 Аваков рассказал о подкупе избирателей на Украине Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ICTV рассказал, что в стране происходит подкуп избирателей.

10:23 Адвокат Макгрегора сделал заявление после ареста своего клиента Самуэль Рабин, который является адвокатом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, высказался об инциденте с арестом его клиента в Майами.

10:13 Японский лыжник признался, что золотая медаль Универсиады станет трофеем в школе, где он учился Японец Ноата Баба поделился эмоциями после своей победы в масс-старте на 30 км в рамках соревнований по лыжным гонкам на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

10:09 В Вахтанговском театре началась церемония прощания с Этушем В Вахтанговском театре началась церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем, сообщает РИА Новости.

10:06 «Рейнджерс» уступил «Эдмонтону», несмотря на 30 сейвов Георгиева «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10:01 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

09:58 Лыжник Киливнюк объяснил, почему не удалось стать первым в масс-старте на Универсиаде Россиянин Кирилл Киливнюк, завоевавший серебро в масс-старте на 30 км в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, прокомментировал результаты гонки.

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09:54 СМИ: Порошенко обязался помогать Константинополю в приобретении недвижимости на Украине Украинский лидер Пётр Порошенко в обмен на томос об автокефалии от Константинополя обязался способствовать приобретению миссией ставропигии Вселенского патриархата на Украине «зданий, помещений, а также других объектов собственности».

09:49 «Каролина» обыграла «Колорадо» в НХЛ, Свечников набрал три очка «Каролина Харрикейнз» одолела «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:40 Передача Кучерова помогла «Тампе» разгромить «Торонто» в НХЛ Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:38 Ракету с кораблём «Союз» установили на стартовый стол на Байконуре Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-12» установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур.

09:32 Источник сообщил о полицейском рейде на рынке «Фуд Сити» в Москве В Москве на территории продовольственного рынка «Фуд Сити» полицейские проводит рейд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

09:23 Лыжник Киливнюк завоевал серебро в гонке на 30 км в рамках Универсиады-2019 Россиянин Кирилл Киливнюк занял второе место в масс-старте на 30 км в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

09:20 В Венесуэле объявили 13 марта выходным днём из-за отключения света Рабочий день и школьные занятия в Венесуэле отменены в среду, 13 марта, из-за отключения электроэнергии. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

09:09 СМИ: В Индии ужесточили требования к пилотам Boeing 737 MAX Главное управление гражданской авиации Индии ужесточило правила в отношении пилотов, летающих на самолётах Boeing 737 MAX 8, после авиакатастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Об этом сообщает NDTV.

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08:41 Сингапур приостановил полёты Boeing 737 MAX Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) временно прекратило использование Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек.

08:26 Антонов назвал условие применения Россией ядерного оружия Россия никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов, его применение возможно только в случае угрозы существованию страны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в ходе выступления на конференции в фонде Карнеги в Вашингтоне.

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08:00 Мадуро призвал сторонников к активному сопротивлению перед протестами оппозиции Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал сторонников действующей власти к активному сопротивлению в преддверии протестов оппозиции.

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07:30 Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных работников В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали RT, в каких сферах количество специалистов с высшим образованием значительно превышает число подходящих вакансий.

07:21 В Москве 12 марта ожидается до +1 °С В Москве во вторник, 12 марта, ожидается до +1 °С. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

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07:00 В Росстате сообщили о росте урожайности сельхозкультур В России в период с 2012 по 2017 годы выросла урожайность сельскохозяйственных культур. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

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06:12 ВС России начали разработку суверенного интернета В Вооружённых силах России приступили к созданию суверенного интернета. Отмечается, что закрытая система обмена информацией получит название Мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС).

05:56 В ООН выразили надежду на сохранение стабильной обстановки в Идлибе Региональный гуманитарный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис в беседе с РИА Новости заявил, что во всемирной организации надеются на сохранение стабильной обстановки в сирийской провинции Идлиб.

05:40 Таяни надеется на одобрение британским парламентом соглашения с ЕС по брекситу Председатель Европарламента Антонио Таяни в своём Twitter выразил надежду на то, что парламент Великобритании на голосовании во вторник, 12 марта, поддержит согласованный в ходе встречи британского премьера Терезы Мэй и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера документ по ирландской границе, который дополнит соглашение о брексите.

05:27 Мадуро заявил о задержании возможных причастных к атаке на энергосистему Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании двух человек по подозрению в попытке саботажа на объектах энергосистемы страны.