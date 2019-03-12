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«Тiкай з городу»: в интернете обсуждают бегство Порошенко с собственного митинга

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В сети появилась фотография, на которой запечатлено, как Пётр Порошенко бежал со своего предвыборного митинга в Житомире из-за присутствия на мероприятии активистов Нацкорпуса. Как пишет «СТРАНА», снимок не только вызвал бурную волну обсуждений, но и стал основой для множества фотожаб.
«Тiкай з городу»: в интернете обсуждают бегство Порошенко с собственного митинга
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После того как в сети появилась фотография, изображающая, как президент Украины Пётр Порошенко бежит со своего предвыборного митинга в Житомире из-за присутствия на мероприятии активистов Нацкорпуса, снимок не только вызвал бурную волну обсуждений, но и стал основой для множества фотожаб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как отмечает «СТРАНА», из-за активистов Нацкорпуса в Житомире Порошенко выступал за специальным ограждением. Покидал президент мероприятие спешно: об этом свидетельствует фото, опубликованное в соцсетях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как напоминает издание, мероприятие в Житомире — не единственное, на которое прибыли активисты Нацкорпуса. До этого националисты атаковали митинг Порошенко в Черкассах и так же обратили его в бегство. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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