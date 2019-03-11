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RFI: поход на администрацию Порошенко — часть предвыборной кампании националистов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинские националисты спровоцировали беспорядки во время своих протестов против приближённых Петра Порошенко, замешанных в коррупции. Корреспондент RFI связывает эти действия с грядущими на Украине выборами, которые радикалы проиграют, но на которых они уже играют немалую роль.
RFI: поход на администрацию Порошенко — часть предвыборной кампании националистов
Reuters

В Киеве сотни митингующих националистов пошли с приступом на администрацию президента, пишет RFI. Полиция их сдержала, но три представителя сил правопорядка пострадали. Радикалы требовали арестовать приближённых Петра Порошенко, которые замешаны в скандале с коррупцией в армии. По словам автора статьи, этот инцидент связан с грядущими выборами.

«Впечатляющие парады с хореографией 1930-х годов. Патриотические слоганы и оскорбления» — так, по словам корреспондента RFI выглядит предвыборная кампания украинских националистов.
 
Радикальная партия «Национальный корпус» выросла из батальона «Азов», некоторые члены которого придерживаются откровенно неонацистских позиций. В линии партии преобладают военные вопросы.
 
В итоге целью их нападок стал Пётр Порошенко, поскольку он и его приближённые были замешаны в скандале, связанном с хищением средств армии. По словам автора статьи, националисты воспользовались этим  скандалом, чтобы заявить о себе в рамках предвыборной борьбы.
 
В опросах общественного мнения эта партия занимает очень низкие позиции, но её подразделения очень активны. Так, одна из её активисток уже зарегистрировалась на выборах в качестве наблюдателя и заявила, что не побоится прибегнуть к силе в случае попыток фальсификаций.
 
«Вероятно, националисты не победят на выборах 31 марта, но они становятся ключевой разрушающей силой», — делает вывод журналист RFI.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
RFI Франция Европа
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