RFI: поход на администрацию Порошенко — часть предвыборной кампании националистов

Украинские националисты спровоцировали беспорядки во время своих протестов против приближённых Петра Порошенко, замешанных в коррупции. Корреспондент RFI связывает эти действия с грядущими на Украине выборами, которые радикалы проиграют, но на которых они уже играют немалую роль.

В Киеве сотни митингующих националистов пошли с приступом на администрацию президента, пишет RFI. Полиция их сдержала, но три представителя сил правопорядка пострадали. Радикалы требовали арестовать приближённых Петра Порошенко, которые замешаны в скандале с коррупцией в армии. По словам автора статьи, этот инцидент связан с грядущими выборами.

«Впечатляющие парады с хореографией 1930-х годов. Патриотические слоганы и оскорбления» — так, по словам корреспондента RFI выглядит предвыборная кампания украинских националистов.

Радикальная партия «Национальный корпус» выросла из батальона «Азов», некоторые члены которого придерживаются откровенно неонацистских позиций. В линии партии преобладают военные вопросы.

В итоге целью их нападок стал Пётр Порошенко, поскольку он и его приближённые были замешаны в скандале, связанном с хищением средств армии. По словам автора статьи, националисты воспользовались этим скандалом, чтобы заявить о себе в рамках предвыборной борьбы.

В опросах общественного мнения эта партия занимает очень низкие позиции, но её подразделения очень активны. Так, одна из её активисток уже зарегистрировалась на выборах в качестве наблюдателя и заявила, что не побоится прибегнуть к силе в случае попыток фальсификаций.

«Вероятно, националисты не победят на выборах 31 марта, но они становятся ключевой разрушающей силой», — делает вывод журналист RFI.