RFI: поход на администрацию Порошенко — часть предвыборной кампании националистов
В Киеве сотни митингующих националистов пошли с приступом на администрацию президента, пишет RFI. Полиция их сдержала, но три представителя сил правопорядка пострадали. Радикалы требовали арестовать приближённых Петра Порошенко, которые замешаны в скандале с коррупцией в армии. По словам автора статьи, этот инцидент связан с грядущими выборами.
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