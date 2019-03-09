Politico: Запад снова полюбил Порошенко и готов закрыть глаза на его недостатки

Путину будет выгодно избрание президентом Украины любого кандидата, кроме Петра Порошенко, пишет политолог Адриан Каратницкий в своей статье для Politico. И потому, по его словам, западные политики готовы закрыть глаза на все промахи нынешнего украинского президента и поддержать его на грядущих выборах.

По мнению американской разведки, в преддверии выборов на Украине Кремль стремится разными способами извлечь выгоду из слабой украинской экономики, распространённой коррупции, дыр в киберпространстве и народного недовольства, пишет политолог Адриан Каратницкий в своей статье для Politico. И цель России при этом — привести к власти правительство, которое было бы не столь антироссийским.

И потому на Западе всё больше приходят к мысли, что, несмотря на медленные реформы, Порошенко — «их лучший и, возможно, единственный вариант, чтобы не дать Украине вернуться в орбиту влияния России», пишет автор статьи.

Для самого Путина не столь важно, кто победит на выборах — неопытный Зеленский или «политический ветеран» Тимошенко, — победа любого из них приведёт к дестабилизации страны и позволит Москве получить больше влияния. Поэтому Путин не так стремится к тому, чтобы во главе Украины стоял дружественный президент, как к тому, чтобы любому будущему лидеру страны показать, что без уступок Кремлю будет политический крах, утверждает политолог.

Кроме того, по мнению автора статьи, у Кремля личные счёты к Порошенко: ведь, когда он пришёл к власти, он представлял себя прагматиком, открытым к сделкам и стремящимся к миру. Однако в итоге он использовал свои дипломатические навыки, чтобы лоббировать экономические санкции против России. Он запретил российские телеканалы и социальные сети, а также способствовал созданию отдельной украинской православной церкви. Он убедил США поставить Украине летальные оборонительные вооружения и создал, по словам автора статьи, «внушительную» украинскую военную силу.

В украинских спецслужбах считают, что Россия тратит сотни миллионов долларов на попытки повлиять на исход украинских выборов. Так, по их мнению, Москва стремится накалить политическую обстановку через межэтнические и межконфессиональные конфликты, изобразить Порошенко «беспомощным лидером, который не способен обеспечить порядок». Москва якобы занимается кибератаками против украинских чиновников и ЦИК, а также кампаниями по дезинформации в соцсетях. В число этих «подрывных» действий автор статьи включил публикацию украинской антикоррупционной организацией, которую спонсирует Запад, документов о неправомерных действиях приближённых Порошенко.

Политолог признаёт, что не все могут поверить в такой размах «вмешательства» России в украинскую политику, но, по его словам, нельзя недооценивать глубокое желание Путина вернуть влияние над Украиной. И учитывая это, Порошенко, которого столько критикуют, начинает казаться многим на Западе здравой альтернативой.

Автор статьи признаёт, что у Порошенко «смешанные» итоги правления, ведь у большинства украинцев средняя зарплата осталась на уровне $390. Но, по его мнению, ему нет альтернативы, ведь его соперники ослабят связи Украины с Западом и уничтожат достигнутый прогресс. Поэтому «политики на Западе поняли, что, возможно, в их интересах благосклонно принять его достижения и закрыть глаза на его недостатки», — пишет автор статьи. И, по его словам, украинские либералы приходят к тем же выводам.

Некоторые на Украине даже говорят, что либералы теперь стоят перед выбором: поддержать Порошенко в первом туре или подождать до второго, пишет политолог Адриан Каратницкий в своей статье для Politico.