Bloomberg: «неуместная провокация» — Меркель отказала США в отправке флота в Керченский пролив

Вопреки давлению Вашингтона канцлер Германии Ангела Меркель отказала вице-президенту США Майку Пенсу в отправке немецкого флота в Керченский пролив с целью послать сигнал Москве, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Как отмечает агентство, Франция также решила последовать примеру Берлина, посчитав такой шаг «неуместной провокацией».

Вопреки давлению Вашингтона канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от проведения морских манёвров на «заднем дворе» России, которые были призваны спровоцировать президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.



16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал Меркель оправить немецкий флот через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать Путину, что Запад не собирается отказываться от доступа к этим водам.



Однако немецкий лидер этому воспротивилась, указав на сдержанную позицию президента Украины Петра Порошенко по этому вопросу. Меркель сообщила, что она готова вместе с французской стороной отправить через пролив конвой в рамках одноразовой акции, однако Порошенко посчитал, что этого будет недостаточно для решения проблемы. По данным источников агентства, украинский президент хочет, чтобы пролив был открытым на постоянной основе. Франция также отказалась от подобной инициативы, расценив её как «неуместную провокацию».



Россия «захватила»* Крым в 2014 году и с тех пор «использовала контроль над проливом в целях блокировки доступа» к украинским портам на Азовском море. В прошлом ноябре российский флот «осуществил захват» трёх украинских судов, которые шли через Керченский пролив, напоминает Bloomberg.



Провал этого американского плана — это лишь один из показателей разлада в отношениях между Европой и США. В то же самое время президент США Дональд Трамп пытается уговорить своих европейских союзников заменить американские силы в таких горячих точках как Восточная Европа и Ближний Восток.



Тем не менее на призыв Пенса обеспечить стабильность в Сирии после ухода оттуда США европейские государства ответили решительным отказом. При этом встреча американского вице-президента с Меркель произошла сразу же после её горячего выступления в поддержку мирового порядка.



В частности, немецкий канцлер подвергла жёсткой критике угрозы Трампа наложить пошлины на немецкий экспорт автомобилей, а также пообещала, что Германия будет наращивать объёмы оборонных расходов до стандартов НАТО в своём темпе, чем вызвала гром аплодисментов со стороны высокопоставленных чиновников.



Меркель также выразила свою обеспокоенность по вопросу агрессивной и скоординированной дипломатической кампании США по остановке строительства российского газопровода «Северный поток — 2». По словам источников, близких к немецкому канцлеру, именно это обстоятельство стало одной из причин её жёсткой риторики в Мюнхене.



При этом вопрос о морских операциях в районе Керченского пролива остаётся неясным с юридической точки зрения: в российско-украинском договоре 2003 года Азовское море определяется как «внутренняя» акватория, что означает, что для входа в неё вооружённые силы третьей стороны должны получить согласие и Киева, и Москвы.



Ранее США отправили в Чёрное море эсминец USS Donald Cook. В Вашингтоне по этому поводу отметили, что НАТО и американские силы наращивают там своё присутствие, чтобы послать сигнал Путину.



«Честно говоря, им не нравится наше присутствие в Чёрном море, — заявил глава Объединённого командования вооружённых сил США в Европе генерал Кёртис Скапаротти. — Это международные воды, и мы должны там плавать и летать».



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).