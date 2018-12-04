WT: после инцидента в Керченском проливе Россия заложит новые десантные корабли

На фоне инцидента в Керченском проливе Россия планирует дополнительно построить несколько больших десантных кораблей проекта «Иван Грен», пишет The Washington Times. Как отмечает газета, некоторые эксперты полагают, что эти суда станут краеугольным камнем программы модернизации российского флота, которая существенно усилит потенциал Москвы.
ВМФ России планирует построить дополнительные десантные корабли на фоне сообщений о том, что Москва «заблокировала» украинские порты неподалёку от «аннексированного» Крыма, пишет The Washington Times.
В понедельник Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) заявила о том, что спустит на воду ещё два или три больших десантных корабля (БДК) класса «Иван Грен», которые могут высаживать и поддерживать сухопутные силы на территории противника.
«Принято решение доработать проект «Ивана Грена». Как минимум, планируется построить два-три корабля по доработанному проекту», — заявил президент ОСК Алексей Рахманов.
По мнению военных аналитиков, боевые корабли этого проекта — это краеугольный камень долгосрочной программы по модернизации ВМФ России, которая увеличит потенциал Кремля в плане морских высадок. Ранее Москва пыталась купить десантно-штурмовые средства у Франции, однако после «аннексии» Крыма на этих планах был поставлен крест.
Отношения между Россией и Украиной значительно обострились в прошлом месяце, когда российские суда береговой охраны обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе, соединяющем Чёрное море с Азовским.
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