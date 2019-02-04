ZDF: Германия не без корысти предложила наблюдать за Азовским морем

Германия выступила с предложением провести наблюдательную миссию в Азовском море с привлечением немецких и французских специалистов, сообщает ZDF. Её цель — выяснить действительно ли украинским судам предоставляется свободный проход через Керченский пролив. Но Берлин, который практически во всём поддерживает Киев, никак нельзя назвать нейтральной стороной, отмечает немецкий телеканал.

Дорога от войны к миру длиною в 2000 километров: с линии фронта на востоке Украины к врачам бундесвера в Берлине. Германия постоянно принимает у себя на лечение украинских солдат с тяжёлыми ранениями. Она не участвует в войне, но и нейтралитет не соблюдает.



ПАВЕЛ КЛИМКИН, министр иностранных дел Украины: У нас в Германии много друзей. Возможно, даже больше, чем в любой другой европейской стране.



С самого начала, с первых часов восстания на «майдане» Германия играла на Украине особую роль. Она также привлекла Францию, но в принятии Минского соглашения Берлин сыграл главную роль. ФРГ поддерживает правительственных политиков, лечит оппозиционных политиков, а также выступает в роли посредника.



Уже 5 лет все министры иностранных дел пытаются снизить градус напряжённости в отношениях Киева и Москвы — с переменным успехом. 10 недель назад впервые произошло прямое столкновение России и Украины. С тех пор как российские солдаты задержали трёх украинских моряков, Азовское море превратилось в очаг конфликта.



По имеющейся информации, в Керченском проливе Россия постоянно задерживает корабли, которые следуют в украинские порты. Москва это отрицает. Так как напряжённая ситуация в любой момент может обостриться, Германия предложила обеим сторонам наблюдательную миссию.



ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: <…> Чтобы немецкие и французские наблюдатели могли проводить мониторинг, результатом которого со временем станет заключительный отчёт о том, действительно ли предоставляется свободный проход. Это поможет разрядить обстановку, а стороны смогут снизить уровень напряжённости конфликта.

Две недели назад, когда Маас приехал со своим предложением в Москву, обстановка была не самая благоприятная. Министр Лавров и не возражал против наблюдателей, но заявил, что его утомило длительное посредничество Германии.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Здесь посредники не нужны. Тут надо просто приказать киевским властям сделать то, о чём договорился сам президент Порошенко.



Вопрос «Чего добилась Германия своим особым отношением, своими подарками и попытками выступать в роли посредника?» задали и в Киеве. Министр иностранных дел Климкин понимает предложение Германии, но считает, что немцы не учитывают реальное положение дел.



Россия построила мост через Керченский пролив, под которым теперь могут проплывать только те корабли, чья высота не превышает 33 метров. Однако высота многих украинских грузовых судов для перевозки стали и зерна составляет 41 метр.



ПАВЕЛ КЛИМКИН: Конечно же, безопасность судоходства важна, но свобода судоходства гораздо важнее <…> Россияне не могут просто сказать, что поступают так, потому что могут: «Потому что на нас никто не давит». Нам нужно оказывать давление. В том числе и с немецкой стороны.



Но против давления на Россию в Германии выступает сильная оппозиция. И эта оппозиция сидит в партии министра иностранных дел (Социал-демократическая партия Германии. — прим. ИноТВ), но в основном слева от неё и совсем справа.



АРМИН-ПАУЛЬ ХАМПЕЛЬ, спикер по внешнеполитическим вопросам от партии «Альтернатива для Германии»: Будет очень глупо с нашей стороны вмешаться в российско-украинскую ситуацию. И уж тем более в ситуацию в Азовском море.



АЛЕКСНАДР НОЙ, эксперт по восточноевропейской политике от партии левых: Германия заинтересована в том, чтобы в противостоянии с Россией увеличить сферу своего влияния в юго-восточной и восточной Европе. В этом и заключается основная проблема. Поэтому предложения выступить в роли посредника, адресованные России, не лишены корысти.



На следующей неделе русские и украинцы обсудят предложение задействовать наблюдателей. Совещания пройдут в Германии, которая не участвует в войне, но и нейтралитет не соблюдает.



Дата выхода в эфир 03 февраля 2019 года.