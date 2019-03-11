Корреспондент: Порошенко пообещал нулевую терпимость к коррупции

Пётр Порошенко заявил, что гарантирует нулевую терпимость к коррупции, особенно если дело будет касаться оборонного сектора. Как передаёт «Корреспондент», Порошенко добавил, что сегодня в стране существенно улучшилась ситуация «в преодолении этого явления».

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что гарантирует «нулевую толерантность к коррупции», а те, кто украл, будут нести ответственность. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщает сайт главы государства.

По словам Порошенко, ведётся постоянная планомерная работа по борьбе с коррупцией в течение пяти лет. Он добавил, что сегодня существенно улучшилась ситуация в преодолении этого явления.

«Я хочу всем напомнить, какая была ситуация в оборонпроме и в армии в 2014 году — воровали все, всё время со времён независимости Украины. Распродавали, уничтожали армию и министры, и премьеры. Закупали по дорогим ценам», — отметил он.

Порошенко особо подчеркнул, что коррупция в оборонном секторе неприемлема.

«Нулевая толерантность к коррупции. И поэтому совершенно неприемлемо, когда кто-то на сегодняшний день ворует на армии. Моя реакция будет очень быстрой, но в то же время никак не допущу, чтобы использовали эту утечку информации для атак на армию, для атак на нашу оборонную промышленность», — заявил Порошенко.

По его словам, следствием таких нападок на армию будет её ослабление, замедление темпов обеспечения новейшим оружием. Ведь на сегодняшний день речь идёт о вооружении украинской армии и крылатыми ракетами, и высокоточными боеприпасами, и противотанковыми комплексами, и ударными беспилотниками, и другими видами вооружения.

«Именно поэтому моя реакция будет абсолютно однозначной — правоохранительные органы имеют все возможности. После моего обращения возбуждено дополнительных около десяти уголовных дел, проведены обыски у всех фигурантов, предъявлены обвинения. Есть решения судов, в том числе и по директорам», — доложил глава государства.