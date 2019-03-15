Bloomberg: коррупция тянет Украину ко дну и заставляет голосовать за комика

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INFOX.SG
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Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы
По результатам ответных поединков 1/8 финала футбольной Лиги Европы, которые состоялись в четверг, 14 марта, определились все участники четвертьфинальной стадии турнира.
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«Бенфика» разгромила загребское «Динамо» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
В ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы португальская «Бенфика» на своём поле одержала разгромную победу над хорватским «Динамо» со счётом 3:0.
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Земан заявил о хороших отношениях с Путиным и Си Цзиньпином
Чешский президент Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov заявил, что гордится тем, что у него сложились хорошие личные отношения с лидерами России и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
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«Славия» выбила «Севилью» из футбольной Лиги Европы, забив два мяча в дополнительное время
В ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы чешская «Славия» на своём поле обыграла испанскую «Севилью» со счётом 4:3.
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Капитан «Краснодара» заявил, что команде не стыдно за свою игру в матче Лиги Европы с «Валенсией»
Полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Юрий Газинский прокомментировал игру команды в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы с испанской «Валенсией», который завершился со счётом 1:1.
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Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия начнёт поставки зенитно-ракетных систем С-400 турецкой стороне в июле 2019 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу Haberturk.
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Глава МИД Венесуэлы отметил потенциал сотрудничества с Россией
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал качественным сотрудничество Каракаса и Москвы, и считает, что у отношений двух стран есть потенциал. Об этом он заявил в комментарии RT.
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«Арсенал» разгромил «Ренн» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
В ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы английский «Арсенал» на своём поле одержал разгромную победу над французским «Ренном» со счётом 3:0.
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«Айнтрахт» обыграл «Интер» и пробился в четвертьфинал футбольной Лиги Европы
В ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы немецкий «Айнтрахт» на выезде обыграл итальянский «Интер» со счётом 1:0.
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«Зенит» вновь уступил «Вильярреалу» и завершил выступление в Лиге Европы
В ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы российский «Зенит» на выезде потерпел поражение от испанского «Вильярреала» со счётом 1:2.
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«Краснодар» установил рекорд посещаемости домашней арены в матче Лиги Европы с «Валенсией»
Ответный поединок 1/8 финала футбольной Лиги Европы между российским «Краснодаром» и испанской «Валенсией», который проходил на домашней арене «быков» в Краснодаре», посетили 35 074 человека.
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СМИ: В Швеции задержали разыскиваемого Россией террориста
Полиция Швеции задержала мужчину, которого российские власти объявили в международный розыск по подозрению в терроризме. Об этом информирует Aftonbladet.
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Форвард «Краснодара» Ари получил травму в матче Лиги Европы с «Валенсией»
Нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Ари получил травму в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Валенсией», который завершился со счётом 1:1.
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Мусаев назвал авантюрной игру «Краснодара» в концовке матча Лиги Европы с «Валенсией»
Тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев выразил мнение, что его подопечные сыграли авантюрно в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Валенсией», который завершился со счётом 1:1, что и привело к пропущенному «быками» мячу в компенсированное ко второму тайму время.
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В США заявили о переносе встречи Трампа и Си Цзиньпина
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что встреча американского лидера Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, проведение которой планировалось в конце марта, отложена.
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Мусаев: многие игроки «Краснодара» плачут после вылета команды из Лиги Европы
Тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев прокомментировал вылет команды из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, где команда по сумме двух матчей уступила испанской «Валенсии».
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Турция раскритиковала доклад США о ситуации с правами человека в мире
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал доклад Госдепа о ситуации с правами человека в мире.
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Тренер «Валенсии»: был уверен, что мы пройдём дальше
Наставник «Валенисии» Марселино Гарсия Тораль заявил на послематчевой пресс-конференции, что был уверен в выходе его команды в четвертьфинал Лиги Европы несмотря на ход матча.
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Интерпол выдал ордер на арест 20 саудовцев по делу Хашукджи
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) по запросу Турции выдала международный ордер на арест 20 подданных Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом информирует канал NTV.
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Фестиваль студенческих и молодёжных театров пройдёт с 15 по 29 марта в Калининграде
Открытый фестиваль студенческих и молодёжных театров пройдёт с 15 по 29 марта в Калининграде, сообщает «Янтарный край».
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Госдеп допустил санкции против Китая за «притеснение уйгуров»
В Госдепартаменте допускают введение санкций против Китая за «притеснение уйгуров». Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.
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В Симферополе заявили о росте собственных доходов на 12% за январь — февраль
За январь — февраль 2019 года в бюджет Симферополя поступили собственные доходы в размере 416,7 млн рублей. Это превышает показатель за аналогичный период 2018 года на 45,4 млн рублей, или на 12,2%, сообщает «Крыминформ».
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СМИ: Российский боец ММА Смоляков проведёт бой с экс-игроком NFL
Боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), проведёт поединок с бывшим игроком в американский футбол Грегом Харди в рамках турнира UFC on ESPN 3.
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Захоронения в Самарской области после ЧП с гробом будут оформляться через сайт госуслуг
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что дал поручение организовать предоставление услуг по захоронению через соответствующий портал после скандала с гробом у здания правительства региона.
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Донской уступил Карузо и завершил выступление на теннисном турнире в Финиксе
В матче третьего круга турнира категории «Челленджер» в американском Финиксе российский теннисист Евгений Донской проиграл итальянцу Сальваторе Карузо.
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СМИ: Белый дом рассматривает запрет операций Visa и Mastercard в Венесуэле
Соединённые Штаты изучают возможность запрета финансовых операций компаниями Visa и Mastercard в Венесуэле.
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«Краснодар» продлил серию без побед до 10 матчей
Футболисты «Краснодара» не могут одержать победу над соперником на протяжении четырёх месяцев, что является антирекордом клуба.
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В Ижевске рассказали о темпах ввода жилья в 2018 году
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о темпах ввода жилья в 2018 году, сообщает ИА «Удмуртия».
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Хет-трик Жиру помог «Челси» обыграть киевское «Динамо»
Лондонский «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сумел победить киевское «Динамо» и стать участником четвертьфинала турнира.
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США выделят $397 млн на гумпомощь Сирии
В Госдепартаменте заявили, что Соединённые Штаты намерены выделить $397 млн на гуманитарную помощь Сирии в рамках плана ООН по урегулированию кризиса.
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В Подмосковье планируют контролировать состояние воздуха с помощью беспилотников
В Московской области планируют контролировать состояние воздуха с помощью беспилотников, сообщает телеканал «360».
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«Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» и вылетел из Лиги Европы
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Валенсией» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (ЛЕ), пропустив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.
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В Израиле заявили о запуске двух ракет со стороны сектора Газа
Израильские военные зафиксировали две ракеты, запущенные со стороны сектора Газа, сообщает газета Haaretz.
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В Калининградской области обезвредили восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны
В Калининградской области группы разминирования из соединений и воинских частей армейского корпуса и отдельного морского инженерного полка Балтийского флота обезвредили восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
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Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой зимнего сезона по версии американского журнала
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене была отмечена американским легкоатлетическим журналом как лучшая спортсменка по итогам зимнего соревновательного сезона.
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«Союз МС-12» успешно выведен на орбиту
Пилотируемый корабль «Союз МС-12» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтами Ником Хейгом и Кристиной Кук на борту успешно выведен на целевую орбиту.
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Трамп намерен наложить вето на резолюцию об отмене ЧП в США
Президент США Дональд Трамп ответил на решение сената принять резолюцию, отменяющую указ главы государства о введении в стране режима ЧП.
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Моуринью: Зидан будет испытывать серьёзное давление после возвращения в «Реал»
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на должность наставника королевского клуба и рассказал о трудностях, с которыми может столкнуться француз.
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Ракета с кораблём «Союз МС-12» стартовала к МКС с Байконура
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-12» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
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Моуринью назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
Известный футбольный тренер Жозе Моуринью считает, что все участники стадии 1/4 финала Лиги чемпионов имеют равные шансы на успех, но выделил двух главных претендентов на победу в турнире.
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Генеральный менеджер «Ак Барса» рассказал об итогах сезона
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал об итогах сезона, сообщает «Реальное время».
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В Тель-Авиве сработала система воздушной тревоги
В Тель-Авиве сработала система воздушной тревоги. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.
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В МИД заявили о двойных стандартах Вашингтона в сфере защиты прав человека
В Министерстве иностранных дел России, комментируя ежегодный доклад Госдепартамента о ситуации с правами человека в мире, заявили, что позиция Соединённых Штатов в данном вопросе построена на применении двойных стандартов.
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Расчёты ПВО «Адмирала Макарова» уничтожили крылатые ракеты условного противника
Расчёты противовоздушной обороны фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» уничтожили крылатые ракеты условного противника, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
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Международный фестиваль музыки Баха пройдёт с 21 марта по 2 апреля в Твери
Международный фестиваль музыки Иоганна Себастьяна Баха пройдёт с 21 марта по 2 апреля в Твери, сообщает kp.ru.
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Сенат США проголосовал за отмену режима ЧП в стране
Американские сенаторы проголосовали за принятие резолюции об отмене режима чрезвычайного положения в США, который был объявлен президентом Дональдом Трампом для строительства стены на границе с Мексикой.
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Отрывки из любительских видео о Москве войдут в новый документальный фильм
Отрывки из любительских видео о российской столице могут стать частью нового документального фильма, передаёт газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
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Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч ЛЕ с «Вильярреалом»
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не сможет принять участие в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы в Испании.
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В акции «Ночь театров» в Москве примут участие более 76 учреждений культуры
В общегородской акции «Ночь театров» с 23 на 24 марта примут участие более 76 учреждений культуры столицы, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
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«Химки» уступили «Реалу» в матче регулярного сезона Евролиги
Баскетболисты «Химок» в домашнем матче регулярного сезона Евролиги не сумели обыграть одного из лидеров сезона, мадридский «Реал».