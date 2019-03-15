Bloomberg: коррупция тянет Украину ко дну и заставляет голосовать за комика

Коррупция тянет ко дну Украину и может по итогам предстоящих выборов, которые пройдут 31 марта в крайне непростое для страны время, привести на пост президента комика, пишет Bloomberg.

«Нет ничего смешного в том, что комик баллотируется на пост президента Украины — страны, находящейся в состоянии войны», — говорится в статье.

В ходе драматических революций 2004-го и 2014 года украинцы дважды выступили против политической системы, при которой создавалось впечатление, что богатые олигархи просто по очереди доят государство. Обе попытки искоренить систематическую коррупцию, по мнению многих, оказались провальными, даже несмотря на создание нового антикоррупционного ведомства.

Столкнувшись со знакомыми кандидатами: действующим президентом Петром Порошенко, который стал уже почти миллиардером, и бывшим премьером и некогда газовым магнатом Юлией Тимошенко,— украинские избиратели, по всей видимости, решили остановиться на абсурдном варианте. В настоящий момент комик Владимир Зеленский, исполняющий главную роль в направленном против ненавистной элиты сериале «Слуга народа», лидирует в опросах общественного мнения. Артиста, как отмечает издание, поддерживает могущественный олигарх Игорь Коломойский, на телеканале которого и демонстрируется шоу Зеленского. Однако оба отрицают наличие у них каких-либо политических или финансовых связей, помимо телевизионного контракта.

Влияние клептократии на Украине трудно переоценить. Хорошо образованная страна с населением 42 млн человек и плодородными землями теперь рискует потеснить Молдову с позиции самой бедной страны в Европе.

Из-за вопиющего взяточничества Украина стала непривлекательной для инвесторов и уязвимой для российских манипуляций в то самое время, когда напряжённость между Москвой и Западом растёт. Деньги из бывших советских республик, которые предположительно отмываются в банках Европы и США, привлекли к себе пристальное внимание со стороны международного сообщества.

Терпение сторонников Украины на исходе. США на прошлой неделе потребовали уволить украинского прокурора, занимавшегося антикоррупционными делами, и провести обновление системы. Это требование прозвучало вскоре после того, как выяснилось, что близкий союзник украинского лидера оказался замешан в скандале с хищениями в оборонке. В результате Порошенко пришлось уволить своего соратника, однако это дело всё ещё продолжает отрицательно сказываться на предвыборной кампании украинского лидера, пишет издание.

Все политические партии Украины обещают бороться с коррупцией. При Порошенко было проведено больше реформ, чем во времена его предшественников. В новом докладе, в котором перечисляются антикоррупционные усилия, предпринятые во время его президентского правления, упоминаются и электронный сбор налогов, и меры по борьбе с отмыванием денег, и перемены в газовой отрасли. Все эти изменения уже закрыли дыру в бюджете Украины на сумму $6 млрд даже несмотря на то, что борьба с коррупцией только началась.

Согласно последним опросам, Зеленский опережает Порошенко и Тимошенко, которые предлагают приблизительно то же самое, с отрывом 5—10%. Однако всё ещё может измениться. Если, как ожидается, ни один из кандидатов не получит большинства, то в апреле во втором туре примут участие два претендента, набравшие наибольшее число голосов.

В случае если Зеленский победит, в жизнь отчасти воплотится сюжет его шоу, в котором он играет ничего не подозревающего учителя истории, который волей случая стал главой государства. Как напоминает издание, в одном из эпизодов сериала главный герой мечтает о том, чтобы взять в каждую руку по пистолету-пулемёту и расстрелять парламентариев.

В реальности же Зеленский заявляет о том, что он будет работать с Международным валютным фондом, введёт амнистию капитала, в рамках которого бизнесмены смогут узаконить свои скрытые активы в обмен на уплату 5%-ного налога. Он также обещает лишить парламентариев, судей и президента иммунитета от судебного преследования, пишет Bloomberg.