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Le Monde оценила шансы Тимошенко на президентское кресло: вечно вторая

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Накануне новых президентских выборов на Украине Юлия Тимошенко вновь вышла на политическую сцену со своим проверенным оружием — популизмом, пытаясь набрать очки за счёт критики нынешнего правительства, пишет Le Monde. Однако опросы показывают, что она обладает крайне высоким «отрицательным рейтингом»: до 65% украинцев не готовы проголосовать за неё ни при каких обстоятельствах, и это сулит ей лишь «извечное второе место», говорится в статье.
Le Monde оценила шансы Тимошенко на президентское кресло: вечно вторая
Reuters

Казалось бы, никогда ещё за 30 лет борьбы за вершины власти цель в виде президентского кресла для Юлии Тимошенко не была столь близка, тем более что она долгое время лидировала в опросах общественного мнения, пишет Le Monde. Однако сегодня их обоих вместе с действующим президентом Порошенко обходит новичок, комик и «клоун» (как он сам себя называет) Владимир Зеленский. И на горизонте вновь замаячил призрак 2010-го и 2014 года, когда Тимошенко, несмотря на все усилия, в итоге оказывалась второй, отмечается в статье.

За эти годы Юлия Тимошенко познала всё: славу, неудачи, забвение и даже тюрьму, напоминает автор. Однако в 58 лет ещё не поздно переосмыслить свою жизнь, и с приближением назначенного на 31 марта первого тура президентских выборов на Украине она «вновь оживает, словно ожесточённое противостояние окрыляет её», говорится в статье. Бывшая в прошлом фирменным «брендом» Тимошенко крестьянская коса теперь уступила место старательно уложенной причёске, а сама героиня «оранжевой революции» 2004 года превратилась в «умеренного реформатора» и объявила войну разъедающей Украину коррумпированной олигархической системе, отмечает Le Monde.
 
Как бы то ни было, Тимошенко всё ещё «хочет верить в свою звезду», а после того, как журналистское расследование выявило причастность окружения Порошенко к коррупционным схемам вокруг военных госзаказов, она потребовала досрочной отставки действующего президента. Однако ей ещё предстоит переубеждать многих украинцев, тем более что она и сама вышла из этой системы, подчёркивается в статье. В 1990-х годах молодая Юлия Тимошенко стала «газовой принцессой» и влиятельной бизнес-леди, перепродавая российский газ на Украине, и эпизод с газовым соглашением 2009 года преследует её до сих пор, напоминает автор. «Как следует из американских судебных документов, для этого она давала огромные взятки. Тимошенко — настоящий символ коррупции!» — заявила в интервью Le Monde Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции.
 
Сама Тимошенко не ответила на просьбу журналистов Le Monde об интервью, отмечается в статье, однако в её окружении заверили, что она сама «всё поняла» и сделала выводы из истории с российским газом. Когда в феврале 2014 года она была освобождена из тюрьмы в Харькове, то устремилась в Киев, несмотря на то что её поджидал там «ледяной приём», констатирует автор: «Времена изменились, а она стала частью прошлого. Она могла бы отказаться, но так могли бы подумать лишь те, кто плохо знал её саму и её бескрайние амбиции. Тимошенко — серьёзный политический хищник: она отказалась встать перед судьями и резко разговаривает с журналистами, которые сегодня задают ей неудобные вопросы». Как отметил в интервью Le Monde её адвокат Сергей Власенко, Тимошенко намеренно не стала бежать и приняла решение суда, чтобы не предавать свои идеалы: «В 2011 году она могла бы уехать из страны. Она знала, что ей не добиться справедливого суда, и все её к этому подталкивали. Но она решила остаться. Таковы её цели, стремление до конца защищать себя и свои идеи».
 
Теперь же Юлия решила вновь выйти на политическую сцену с проверенным оружием — «популизмом», и её нападки на действующее правительство «не отличаются особым изяществом», говорится в статье. Её главные предложения довольно просты и понятны людям: вновь открыть клиники в деревнях, любой ценой спасти заводы, отменить реформу здравоохранения (хотя она повсеместно приветствуется) и вдвое уменьшить цены на газ. «Её программа несёт в себе реальную угрозу отношениям с Международным валютным фондом и с ЕС. К счастью, она окружает себя разумными людьми, и сама всегда открыта для дискуссии», — пояснил в беседе с журналистами Le Monde один европейский дипломат.
 
За последние месяцы Тимошенко также не раз побывала в Вашингтоне, хотя в 2014 году именно американская поддержка Порошенко поставила её в невыгодное положение, отмечает автор. Сейчас она обещает «заложить основы будущих реформ», включая «большую чистку» в рядах чиновников и «новый курс» для всей страны, причём осуществить всё это всего за 100 дней — или добровольно уйти в отставку, если у неё не получится это сделать. В то же время Тимошенко обещает внести в Конституцию изменения, которые фактически призваны сделать её «вездесущей и всесильной», а некоторые её предложения выглядят довольно туманными, сообщает Le Monde — например, её обещание вернуть мир в Донбасс без нового плана урегулирования.
 
«Это популизм нового типа, популизм истеблишмента. Она не собирается ничего ниспровергать, потому что она — часть системы», — заявил в интервью Le Monde один из действующих советников президента Порошенко. Украинская пресса также утверждает, что Тимошенко пытается заручиться поддержкой нынешних олигархов, а в числе её «теневых союзников» называют Игоря Коломойского, который много потерял при Порошенко. «Самое большое отличие между ней и Порошенко в том, что её жизнь сводится к политике. Для неё деньги — всего лишь инструмент власти», — заявил в интервью Le Monde депутат-реформатор Сергей Лещенко.
 
Как бы то ни было, проведённое в начале марта журналистское расследование посеяло сомнения насчёт финансирования её предвыборной кампании — в частности, там фигурировала сумма в размере €5,2 млн от «неизвестных спонсоров». В атмосфере чрезвычайного недоверия к политикам, что отчасти и объясняет неожиданный «взлёт» актёра Владимира Зеленского, Тимошенко пока удаётся оставаться на плаву, констатирует автор: «Её риторика социальной справедливости получает отклик во всех регионах страны, а националистические позиции создают конкуренцию президенту на его традиционной территории». Но хотя около 20% украинцев и выражают готовность поддержать кандидатуру Тимошенко на выборах, в то же время она обладает и крайне высоким «отрицательным рейтингом», подчёркивается в статье. Около 65% респондентов в настоящее время заявляют, что «не проголосуют за неё ни при каких обстоятельствах», — и эта статистика едва ли сулит ей нечто большее, чем «извечное второе место», заключает Le Monde.

 

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Le Monde Франция Европа
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