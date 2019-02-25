Левый берег Оригинал

Тимошенко: украинцы будут выбирать не президента, а будущее страны

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Юлия Тимошенко заявила, что 31 марта украинцы будут выбирать не президента, а будущее страны. Как пишет «Левый берег», Тимошенко добавила, что страна нуждается в коренных изменениях, и в первую очередь необходимо снизить стоимость газа для населения.
Тимошенко: украинцы будут выбирать не президента, а будущее страны
Reuters
31 марта украинцы будут выбирать не президента, а будущее Украины. Как пишет «Левый берег», об этом заявила Юлия Тимошенко во время митинга в  рамках своего всеукраинского тура. 
 
«Война на наших границах, часть территории аннексирована или оккупирована. Но самое главное: через 4,5 года после «революции достоинства» можем ли мы сказать, что все сделано и мы уже достигли цели, которой ставили перед собой украинцы, когда боролись за свою свободу?», — отметила политик. 
 
По её мнению, страна нуждается в коренных изменениях. 
 
«Без изменения действующего президента в стране не будет будущего. Запланированное властью повышение тарифов (с мая на 15%, а в конце года — на 25%) и в дальнейшем будет разрушать нашу экономику. Через тарифы из карманов людей извлекают последнее, и они не в состоянии платить за продукты и услуги, которые производит украинская экономика», — добавила Тимошенко.
 
Она в очередной раз подчеркнула, стоимость газа должна быть снижена вдвое и он должен быть направлен на нужды людей и бюджетных учреждений, как это было до прихода к власти Петра Порошенко. 
 
«В 2014 году, несмотря на то, что у нас достаточно нашего природного газа для людей и бюджетных учреждений, президент решил поменять порядок и больше не отдавать украинцам украинский газ. Это первый президент за всё время независимости, который поднял на это руку», — отметила политик.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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