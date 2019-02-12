Independent: у «джокера» Зеленского есть все шансы стать президентом Украины

Грядущие выборы на Украине отмечены большим числом кандидатов: в списке ЦИК значится 44 человека, информирует The Independent. Однако основных кандидатов трое: как пишет издание, действующему президенту Порошенко будет непросто переизбраться, учитывая сильно упавший рейтинг. Экс-премьер Юлия Тимошенко также испытывает определённые проблемы, что играет на руку неожиданно вырвавшемуся в лидеры предвыборной гонки комику Владимиру Зеленскому.

Украинская демократия может быть отстающей по многим аспектам, пишет the Independent, но по количеству кандидатов в президенты ей нет равных.

В пятницу киевский ЦИК дал старт президентской кампании, объявив, что на выборы, которые пройдут 31 марта, зарегистрировано 44 кандидата, то есть более чем в два раза больше по сравнению с выборами 2014 года. Тогда недоумевали, откуда многие из них взялись, напоминает издание.

При этом некоторые из имён вполне известны, отмечает The Independent. Вначале идут фавориты — экс-премьер Юлия Тимошенко и нынешний президент Пётр Поршенко, вслед за ними комик Владимир Зеленский, бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко, однажды обвинённый в хищениях глава фискальной службы Роман Насиров и находящийся под следствием в связи с секс-скандалом блогер Владимир Петров. На своей страничке в Facebook Петров похвастался, что станет первым в истории кандидатом, который провёл предвыборную кампанию будучи под домашним арестом.

Однако около дюжины прочих имён словно возникли из ниоткуда: похоже, их задачей будет проведение фальшивых кампаний в пользу других кандидатов, считает The Independent. Юлию Тимошенко особенно возмутило включение в число кандидатов Юрия Тимошенко и Юлии Литвиненко, что, вполне возможно, запутает её возрастных избирателей. Экс-премьер немедленно обвинила Порошенко в мошенничестве и потребовала убрать этих кандидатов из списка.

Как пишет издание, на данный момент соцопросы не выявляют чёткого лидера предвыборной гонки. Ни один из кандидатов не преодолел планку в 20%, не говоря уже о 50%, позволяющих избежать второго тура. При этом единственным стабильно набирающим популярность кандидатом является «джокер» Владимир Зеленский.

Согласно результатам ряда опросов, Зеленский перехватил лидерство у Тимошенко: за него, по разным данным, готовы проголосовать от 14 до 16% избирателей. Таким образом, за последний месяц рейтинг комика поднялся на 5%: во многом из-за того, что с гонки снялся рок-музыкант Станислав Вакарчук, отмечает The Independnet. Умная кампания Зеленского ориентируется на недовольных избирателей, а также фокусируется на колебаниях вроде тех, что стали причинами успеха брексита и Дональда Трампа.

Издание пишет, что преимущество Зеленского заключается в его известности. Его комедийный телевизионный проект «Квартал 95» стал на Украине именем нарицательным. Зеленского также хорошо помнят по его роли в сериале «Слуга народа», где он играет учителя из средней школы, и его борьба с коррупцией в правительстве выводит его в президенты. Телевизионный образ «человека со стороны», ворвавшегося в политику, ещё сильнее подпитывает его популярность.

«Миф о том, что он может стать «народным» президентом, очень силён», — приводит The Independent слова независимого эксперта Владимира Фесенко: «это полностью иллюзорно и не подготавливает к правлению, но это является проблемой для противостоящей ему старой гвардии».

Однако, подмечает издание, большая часть электората Зеленского «ненадёжна»: многие из его сторонников — молодые люди, которые, как правило, реже всего ходят на выборы. Его также пока менее всего критикуют — вполне возможно, что он столкнётся с проблемами, когда в ближайшие недели в предвыборной гонке начнётся кампания по «чёрному пиару». Одной из известных уязвимых точек Зеленского является его близость к олигарху Игорю Коломойскому: некоторые противники комика уже начали атаку на него в этой связи.

Как пишет The Independent, многие уже предрекают, что грядущие выборы будут самыми плотными и спорными за последнее время. Юлия Тимошенко и ещё несколько кандидатов подписали меморандум, в котором команда Петра Порошенко обвинялась в подготовке массовых фальсификаций. Кроме того, бывший президент Украины Виктор Янукович сделал неожиданное заявление из Москвы, заявив, что Порошенко не сможет выиграть честно.

Издание подчёркивает, что хотя Порошенко и не выбыл из гонки, ему предстоит непростая битва: даже если действующему президенту удастся выйти во второй тур, для победы ему необходимо будет улучшить свои не лучше показатели. На данный момент его антирейтинг выше, чем у прочих ведущих кандидатов: 50% избирателей говорят, что никогда не проголосуют за Порошенко. Показатели Тимошенко немногим лучше — 30%.

Такая насторожённость по отношению к старой гвардии играет на руку Зеленскому: по мнению эксперта Владимира Фесенко, если тому удастся пробиться во второй тур, то у него будут все шансы на победу.