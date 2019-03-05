Euronews: Тимошенко призывает обсудить Крым и Донбасс в формате Будапештского меморандума

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Макрон предложил создать Европейский совет безопасности
Французский лидер Эммануэль Макрон предложил создать Европейский совет безопасности
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Медведев: Россия неотделима от Европы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort заявил, что Россия неотделима от Европы.
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Антонов рассказал об ответе России в случае размещения ракет США в Европе
Посол России в США Анатолий Антонов заявил в ходе выступления в экспертном центре Стимсона в Вашингтоне заявил, что в случае размещения ракет США в Европе, Россия будет вынуждена разместить ракеты так, что они будут покрывать всю территорию Европы.
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Медведев назвал условия сохранения газового транзита через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort назвал условия сохранения газового транзита через Украину.
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Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую зону
Французский лидер Эммануэль Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую зону.
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Антонов заявил, что Россия не признаёт КНДР ядерной державой
Посол России в США Анатолий Антонов заявил в ходе выступления в экспертном центре Стимсона в Вашингтоне, что Россия не признаёт КНДР ядерной державой.
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Неизвестные начали закидывать камнями гвардейцев в Каракасе
Десятки неизвестных начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает ТАСС.
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Заседание суда по делу россиянина Никулина состоится в США 12 марта
Очередное заседание суда в США по делу россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в хакерских атаках на американские компании, назначено на 12 марта. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.
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В матче ВХЛ произошла массовая драка, хоккеисты получили больше трёх часов штрафного времени
Во время матча плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между «Рязанью» и «Рубином» (0:2) произошло массовое столкновение спортсменов, в результате которого представители обеих команд получили 196 штрафных минут в сумме.
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Россия призвала раскрыть промежуточные итоги следствия по делу Скрипалей
Посольство России призвало власти Великобритании обнародовать предварительные официальные итоги следствия по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Луис Адриано признан лучшим футболистом «Спартака» по итогам прошлого сезона
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано был признан болельщиками лучшим игроком красно-белых в сезоне-2017/18 и будет награждён традиционным призом «Золотой кабан».
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Тренер «Спартака» отказался обсуждать судейство в матче со СКА, намекнув на возможность штрафа
Наставник «Спартака» Игорь Уланов после домашнего поражения в овертайме от СКА в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги не стал комментировать работу арбитров встречи.
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Следовавший из Пекина в Лос-Анджелес самолёт экстренно сел в Анадыре
Самолёт, следовавший из Пекина в Лос-Анджелес, совершил экстренную посадку в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания пожарной сигнализации в багажном отсеке.
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«Торпедо» побеждает «Барыс» в матче с двумя овертаймами и сравнивает счёт в серии плей-офф КХЛ
Нижегородцы уступали две шайбы за три минуты до конца встречи первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но сумели отыграться в основное время, а во втором овертайме добыли победу над клубом из Казахстана.
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СМИ: В Италии могут снести домашний стадион «Милана» и «Интера» «Сан-Сиро»
Руководство «Милана» получило одобрение городских властей на проект постройки нового современного стадиона, в то время как старую арену «Сан-Сиро» планируется снести, однако на реализацию проекта требуется одобрение другого миланского футбольного клуба — «Интера».
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Мэр Львова подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с выборов
Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию Украины об отзыве своей кандидатуры с выборов президента страны.
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Посол: Россия отреагирует на угрозы своим инвестициям в Венесуэле
Россия будет реагировать «самым жёстким образом» на попытки лишить российские компании вложений в экономику Венесуэлы, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский.
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Футболист «Ювентуса» Хедира после операции на сердце вернётся на поле в конце марта
Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира успешно прошёл реабилитацию после операции на сердце, которую ему сделали в феврале этого года, и сможет вернуться на поле уже в конце месяца.
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Гуаидо призвал сторонников в Венесуэле выйти на массовые митинги
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал своих сторонников поддержать его на массовых митингах 9 марта.
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Демократы призвали раскрыть детали переговоров Трампа и Путина
Демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.
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«Химки» наносят ЦСКА третье поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ
Баскетболисты подмосковных «Химок» на своей площадке в овертайме сумели обыграть лидера регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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В Forbes назвали самых богатых людей современности
Самым богатым мужчиной планеты признан глава Amazon Джефф Безос, а самой богатой женщиной стала наследница основателя компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Такие данные опубликовал журнал Forbes.
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СКА сравнял счёт в серии со «Спартаком» в первом раунде плей-офф КХЛ
Санкт-петербургский СКА в овертайме выиграл второй выездной матч у московского «Спартака» и сравнял счёт в первом раунде серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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ЦПВС: выход беженцев из «Эр-Рукбана» блокирован по вине США
Американская сторона блокировала эвакуацию беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан», сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.
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В Калининградской области нашли 19 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
В Калининградской области группа разминирования мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота нашла 19 боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
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ЦСКА переиграл «Витязь» и стал первым полуфиналистом Западной конференции КХЛ
Хоккеисты ЦСКА одержали выездную победу над «Витязем» и всухую переиграли соперника в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
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Яковенко назвал три проблемы в расследовании дела Скрипалей
Посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире RT рассказал об основных проблемах, которые мешают пролить свет на историю с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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Врач из Краснодарского края стал фигурантом ещё одного дела о причинении смерти пациенту
Врач из Краснодарского края стал фигурантом ещё одного уголовного дела о причинении смерти пациенту, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
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Процесс по делу о массовом отравлении в детском лагере в Севастополе начнётся 6 марта
Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-директора детского оздоровительного центра «Ласпи» Оксаны Тараненко состоится 6 марта, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Балаклавского суда.
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Эксперт оценила призыв G7 к Киеву вернуть статью о незаконном обогащении
Политолог, кандидат политических наук Анна Арямова в беседе с ФАН прокомментировала призыв G7 и Всемирного банка к Киеву вернуть ответственность за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН и ЕСПЧ.
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Демократы начали расширенное расследование в отношении Трампа
Юридический комитет палаты представителей США, контролируемый демократами, начал расширенное расследование в отношении президента Дональда Трампа по обвинениям в воспрепятствовании правосудию, коррупции и злоупотреблении властью.
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Музыкальный критик рассказал о влиянии The Prodigy на танцевальную музыку
Музыкальный критик Илья Зинин в беседе с газетой «Известия» рассказал о влиянии группы The Prodigy на танцевальную музыку.
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Эксперт прокомментировал сообщения о готовящейся торговой сделке США с Китаем
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о том, что Соединённые Штаты и Китай находятся на финальной стадии заключения торговой сделки.
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В Петербурге планируют перевести детей-пациентов на электронные медицинские карты
В Санкт-Петербурге планируют перевести детей-пациентов на электронные медицинские карты, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.
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Следователи займутся делом об избиении фельдшера скорой помощи в Петербурге
Следователи приняли к производству уголовное дело против жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.
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Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
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Адвокат Кокорина прокомментировал сообщения об ожогах подзащитного
Андрей Ромашов, представляющий в суде интересы футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что защита просила Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) не проводить лечение без привлечения специалистов спортивной медицины, однако все просьбы были проигнорированы.
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Яковенко прокомментировал обвинения британских СМИ в «шпионаже»
Посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» прокомментировал обвинения издания Mail on Sunday в «шпионаже».
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В столице рассказали о новом формате фестиваля «Московская Масленица»
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о новом формате фестиваля «Московская Масленица», сообщает m24.
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Спасатели предупредили о метели и усилении ветра до 15 м/с в Ленобласти
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Ленинградской области с 5 по 7 марта, сообщают «Невские новости».
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На место смертельных ДТП в Башкирии будут направлять спецкомиссии
С понедельника, 4 марта, в Башкирии вводят новый алгоритм взаимодействия региональных властей с ГИБДД, сообщает «Реальное время».
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В США умер актёр из «Беверли-Хиллз, 90210»
Американский актёр Люк Перри, известный по роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», скончался в возрасте 52 лет.
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Футболист «Зенита» Ракицкий не получил вызов в сборную Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал вызывать защитника Ярослава Ракицкого, не так давно сменившего донецкий «Шахтёр» на санкт-петербургский «Зенит».
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Москалькова выразила желание присутствовать на суде по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила желание присутствовать на суде по делу главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Шнуров написал стихотворение о заявившем о «скотобазе» чиновнике «Роскосмоса»
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о сотруднике «Роскосмоса», назвавшем жителей хрущёвок «скотобазой».
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Неизвестные похитили мать футболиста «Бордо» и после выплаты выкупа требуют ещё больше денег
Мать игрока французского «Бордо» Самуэля Калу была похищена в Нигерии, но после получения денег злоумышленники не отпустили женщину, а только увеличили сумму выкупа в пять раз.
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Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей
Шведская автомобилестроительная компания Volvo с 2020 года снизит максимальную скорость своих автомобилей до 180 км/ч с помощью электронного ограничителя.
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Медведев назвал условие для диалога с Болгарией по «Турецкому потоку»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об условии для продолжения диалога с Болгарией по реализации проекта «Турецкий поток».
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Двукратный победитель Универсиады прокомментировал поступок Большунова перед марафоном на ЧМ
Двукратный победитель Универсиады в Красноярске Иван Якимушкин прокомментировал действия Александра Большунова перед стартом марафона на чемпионате мира по лыжным видам в Зефельде, на котором Большунов сумел выиграть серебряную медаль, хотя изначально не попал в стартовый лист гонки .
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Ушёл из жизни член Зала хоккейной славы Тед Линдсей
На 94-м году жизни не стало прославленного нападающего 40—50-х годов прошлого века Теда Линдсея, именем которого назван трофей лучшему игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии профсоюза хоккеистов.