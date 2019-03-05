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Euronews: Тимошенко призывает обсудить Крым и Донбасс в формате Будапештского меморандума
Юлия Тимошенко заявила о необходимости начать переговоры о Крыме и Донбассе со странами — участницами Будапештского меморандума, в том числе с Россией. Как передаёт Euronews, по мнению Тимошенко, лишь в таком формате Украина сможет добиться желаемых результатов.
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявляет о необходимости начать переговоры о Крыме и Донбассе со странами — участницами Будапештского меморандума, в том числе с Россией. Этот договор 1994 года давал Украине гарантии сохранения целостности в обмен на отказ Киева от ядерного оружия. 
 
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО: Мы предлагаем немедленно начать работу в будапештском формате, в которой, на мой взгляд, должны участвовать президент Соединённых Штатов, премьер-министр Великобритании, президент Франции, федеральный канцлер Германии, президент Украины, а также президент России. Это те, кто давал гарантии Украине, подписав Будапештский меморандум. Тогда президент России также подписал этот Будапештский меморандум. И я верю, что переговоры можно начать лишь в таком формате, и только так мы добьёмся результатов. 
 
Тимошенко участвует в президентских выборах уже в третий раз. После победы движения «оранжевой революции» в 2005-м она дважды формировала правительство, а в 2011-м оказалась за решёткой по делу о газовых соглашениях с Россией. В 2014-м Тимошенко освободили, реабилитировали и вернули право занимать государственные должности.
 
Согласно последним соцопросам, на предстоящих выборах Тимошенко претендует на выход во второй тур наряду с шоуменом Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко.
 
Дата выхода в эфир 04 марта 2019 года. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Euronews Франция Европа
теги
выборы Донбасс президентские выборы Украина Юлия Тимошенко
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