Euronews: Тимошенко призывает обсудить Крым и Донбасс в формате Будапештского меморандума

Юлия Тимошенко заявила о необходимости начать переговоры о Крыме и Донбассе со странами — участницами Будапештского меморандума, в том числе с Россией. Как передаёт Euronews, по мнению Тимошенко, лишь в таком формате Украина сможет добиться желаемых результатов.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявляет о необходимости начать переговоры о Крыме и Донбассе со странами — участницами Будапештского меморандума, в том числе с Россией. Этот договор 1994 года давал Украине гарантии сохранения целостности в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО: Мы предлагаем немедленно начать работу в будапештском формате, в которой, на мой взгляд, должны участвовать президент Соединённых Штатов, премьер-министр Великобритании, президент Франции, федеральный канцлер Германии, президент Украины, а также президент России. Это те, кто давал гарантии Украине, подписав Будапештский меморандум. Тогда президент России также подписал этот Будапештский меморандум. И я верю, что переговоры можно начать лишь в таком формате, и только так мы добьёмся результатов.

Тимошенко участвует в президентских выборах уже в третий раз. После победы движения «оранжевой революции» в 2005-м она дважды формировала правительство, а в 2011-м оказалась за решёткой по делу о газовых соглашениях с Россией. В 2014-м Тимошенко освободили, реабилитировали и вернули право занимать государственные должности.

Согласно последним соцопросам, на предстоящих выборах Тимошенко претендует на выход во второй тур наряду с шоуменом Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко.

Дата выхода в эфир 04 марта 2019 года.