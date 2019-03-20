Libération: Украина при Порошенко погрязла в безнаказанности

Пётр Порошенко обещал побороть коррупцию и «отрезать руки» всем, кто получает капиталы за счёт народа, но сам правит с опорой на олигархов и не посадил ни одного из них, пишет Libération. Судьи с сомнительной репутацией, затягивание расследований и отмена наказания за незаконное обогащение — так корреспондент издания описывает нынешнее положение на Украине.

Пётр Порошенко избирался на обещаниях побороть коррупцию, однако, по словам киевского корреспондента Libération, его достижения в этой сфере неубедительны. У Порошенко впереди переизбрание на пост президента Украины, и потому автор статьи подводит итоги его работы.

Порошенко обещал, что очистит власть от членов команды бывшего президента Виктора Януковича. Самого Януковича, конечно, осудили на 13 лет тюрьмы, но из €35,3 млрд, которые якобы были похищены во время его правления, вернули лишь несколько миллионов. Никого из высокопоставленных чиновников старого режима не посадили. Кто-то сбежал за границу, а те, кто остался, хоть и могут находиться под следствием, реально беспокойства не испытывают. «Неспособность правосудия достигнуть результатов показывает обстановку безнаказанности, которой пользуются все политические круги, включая нынешних руководителей», — пишет автор статьи.

Так, издание пишет о Геннадии Труханове, который сейчас занимает пост мэра Одессы. По словам автора статьи, он причастен к мафии, а его охрана нанята по спортклубам, чтобы отгонять от него назойливых журналистов и политических критиков. Кроме того, Труханова обвиняли в выводе денег через офшоры и даже задержали по обвинению в хищении из казны порядка €6,1 млн, но вскоре выпустили, и он до сих пор занимает свой высокий пост.

Автор статьи называет Труханова «защищённым системой». По словам адвокатов, в том деле прокуроры намеренно затягивали процедуры, чтобы время вышло или чтобы передать его другому коррумпированному суду. В итоге дело в отношении Труханова сегодня закрыто, равно как и 65 подобных расследований, и связано это с тем, что на Украине отменили закон о преследовании незаконного обогащения.

При этом сам Порошенко называет себя борцом с коррупцией и предлагает новый закон — и правозащитники считают, что он «хуже, чем при Януковиче». Как отмечает автор статьи, цель этого манёвра была в том, чтобы обеспечить безнаказанность политикам в преддверии выборов и закрыть расследования до того, как в марте-апреле заработает Высший антикоррупционный суд.

Эту инстанцию на Украине очень ждут, пишет издание. Ведь многие расследования последних лет так и остались на уровне мелких районных судов. Так что у правозащитников есть надежды, что новый суд, «прозрачный и безупречный, станет краеугольным камнем всей системы» борьбы против коррупции. Порошенко выступал против его создания, но ему пришлось с этим смириться под давлением общества и западных партнёров. И даже несмотря на контроль международных экспертов, как минимум у семи кандидатов в судьи этого нового суда репутация не безупречна. Аналитики опасаются, что эта инстанция может стать новым гибридным институтом, «немного независимым, немного под контролем».

Пессимизм по поводу успехов Порошенко в борьбе с коррупцией высказывала и посол США на Украине Мари Йованович. Она открыто говорила о «провале реформы», о «недостаточном прогрессе в борьбе с коррупцией». Она отмечала, что из тех судей, что претендовали на кресло в Верховном суде, у 31 — «сомнительная репутация». Она также требовала отставки скандального руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

С другой стороны, есть и достижения в вопросе борьбы с коррупцией, отмечает автор статьи. Так, недавнее исследование показало, что «возможности для коррупции» на Украине сократились за последние четыре года. И всё же по индексу восприятия коррупции Украина остаётся на 120-м месте из 180 стран. По мнению экспертов, связано это с поведением представителей сил правопорядка и судебных властей, с угрозами в отношении активистов борьбы с коррупцией, журналистов, свидетелей. В итоге складывается впечатление, что коррупция на Украине «неискоренима, ненаказуема и поразила самые высокие государственные круги», пишет корреспондент.

Он также напоминает о последнем прогремевшем скандале, связанном с коррупцией в оборонном секторе. Для страны, которая находится в состоянии войны, такое расследование грозит серьёзными политическими потрясениями. При этом власти реагируют на это по-разному, и Порошенко, например, отстраняется, но автор статьи не верит, что он мог не знать о таких масштабных противоправных действиях.

Притом что Порошенко обещал «отрезать руки» тем, кто наживается на народе, провести «деолигархизацию» страны, на самом деле его правление основано на союзах с олигархами, пишет автор статьи. В итоге именно эти союзы с местными силами вкупе с подкупом избирателей могут помочь Порошенко пройти во второй тур выборов. Впрочем, есть и некоторая часть населения, которая отмечает его достижения и считает его наименьшим из зол. Тем более, как отмечает автор статьи, никто из его конкурентов достойной альтернативы не предлагает.

«Эти выборы ничего не изменят в борьбе против коррупции, — приводит Libération слова украинского эксперта. — Исторический момент разъединения государства и олигархии прошёл. То, что мы видим сейчас, — лишь попытки догнать упущенную возможность».