Эксперт: Украина — «испытательный полигон» России для вмешательства в дела США

Россия испытывает в рамках предвыборной кампании перед президентскими выборами на Украине те технологии дезинформации и вмешательства, которые будет затем применять во время выборов в США, считает глава компании Jigsaw Джаред Коэн. Тем не менее, как заявил Коэн в интервью CNN, США могут воспользоваться украинскими кадрами для создания лучших в мире компаний по борьбе с такой дезинформацией.

Через две недели на предстоящих выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта, выбирать будут из кандидатов, которых вначале было 44, а осталось меньше 40.

Одним из главных претендентов является комик Владимир Зеленский, и это не шутка. Действующий президент Петр Порошенко, а также бывший премьер министр Юлия Тимошенко дышат ему в спину. Есть и кандидат по имени Юрий Тимошенко, который, как считают многие, баллотируется лишь затем, чтобы отсеять голоса граждан, которые путаются между Юлией и им.

Это далеко не единственный трюк на выборах на Украине, и нам есть о чем задуматься, ведь США готовятся к собственным выборам в следующем году.

А с нами в студии — Джаред Коэн, бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента и гендиректор Jigsaw, сестринской компанией Google, которая, помимо прочего, борется против распространения фальшивых новостей и хакерских атак. Джаред, если Jigsaw — это что-то вроде геостратегического подразделения Google, а вы — его генеральный директор, то зачем вам ехать не куда то ещё, а именно на Украину?

ДЖАРЕД КОЭН, основатель и генеральный директор Jigsaw: Во-первых, спасибо вам, Фарид, что меня пригласили. Я бы задал другой вопрос — а почему бы мне не поехать на Украину? Украина —это инновационный центр, где оттачиваются самые зловещие кибероперации в мире. Там опробуют совершенно новые виды дезинформации, взлом традиционных систем и инфраструктур, а кроме того, все эти тактики там применяются и в военных делах.

Почему Украина? Почему всё это происходит там?

ДЖАРЕД КОЭН: Мы ведь сейчас размыляем над тем, как нам защитить демократические институты и как не допустить повторения событий 2016 года в 2020-м. А на мой взгляд, Россия не предпримет в США ничего, что сначала бы не предприняла на Украине, только в больших масштабах. И мы не решим проблему защиты от потенциальных хакерских атак на выборах 2020 года, просто анализируя президента или оглядываясь назад, нам нужно делать прогнозы на будущее. А раз мне нужно сделать прогноз, то я буду стремиться отыскать те места, которые наши противники используют в качестве испытательного полигона..

Так что вы узнали? Вы были на Украине, на Донбассе, части восточной Украины, которая в каком-то смысле оккупирована Россией. Что вы узнали о происходящем там?

ДЖАРЕД КОЭН: Во-первых, мы увидели некоторые приёмы, которых нам раньше видеть не доводилось. Мы наблюдаем систематическое и персонализированное распространение ложной информации в мессенджерах. И я убеждён, что платформы, куда можно войти используя лишь номер телефона, стали новым прикрытием для дезинформации. Когда получаешь информацию от человека, который есть в твоём списке контактов, такая информация кажется гораздо более убедительной, и вероятность, что в неё поверят, сильно возрастает.

Мы также наблюдаем манипуляции с аудио и подделку телефонных звонков, а ещё — добытые по заказу фотографии и видеоролики порнографического содержания, публикуемые якобы в качестве мести после разрыва отношений, и специально подстроенные «взломы» электронных переписок, которые потом становятся достоянием общественности. И мы видим, как формируется целая экосистема из дельцов, которые продают подобные услуги тому ,кто больше заплатит, в «даркнете» и глубокой сети.

Когда слышишь такое, кажется, что с подобным очень сложно бороться. Считаете ли вы что правительство США контролирует ситуацию? По вашему мнению администрация Трампа уделяет этому достаточно внимания?

ДЖАРЕД КОЭН: В случае Украины любопытнее всего то, что в её отношении есть слияние внутренней и внешней политики. С точки зрения внутренней политики, нам в США важно защитить наши выборы, но Украина также является и очень важным внешнеполитическим приоритетом. А если соединить одно и второе, вдруг оказывается, что укрепить стойкость Украины к посягательствам — это очень эффективный способ защитить наши выборы.

Но Украина любопытна и другим: у неё есть одно из самых крепких гражданских обществ во всём мире, а ещё она является одной из всего двух стран, имеющих разработчиков мирового класса и при этом отлично понимающих геополитику просто из-за своего местонахождения; вторая такая страна — это Израиль. Проблема в том, что у гражданского общества нет технологических знаний и навыков, а все разработчики уходят в интернет-торговлю, и Украина проигрывает своё техническое преимущество соседней Белоруссии.

Если же говорить о том, что может предпринять американское правительство — у него имеется множество механизмов и много ресурсов для поддержки гражданского общества, и Вашингтон делает это по всему миру. И американское правительство может объединить две эти экосистемы и создавать компании мирового класса, инвестировать в них, дабы бороться с дезинформацией на Украине. Это уже происходит в плане информационной безопасности — мы используем для борьбы со взломами и решения традиционных задач в плане кибербезопасности на Украине лучших в мире специалистов, ведь они действительно лучшие в мире.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 марта 2019 года.