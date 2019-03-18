Разведка Эстонии: Россия нацелилась на выборы в Европарламент — а там и до вторжения недалеко

Согласно ежегодному докладу службы внешней разведки Эстонии, новой мишенью российского вмешательства станут Германия, Франция и Италия. Москва намерена запустить пропагандистскую и дезинформационную кампании в соцсетях, чтобы «посеять политический раскол на континенте в преддверии возможного вторжения в Белоруссию или Прибалтику», пишет The Times со ссылкой на эстонских специалистов.

Служба внешней разведки Эстонии предупредила, что крупнейшие страны ЕС станут главной мишенью российского вмешательства во время майских выборов в Европейский парламент, пишет The Times.

Британское издание отмечает, что в преддверии выборов Москва активизирует поддержку евроскептических партий, таких как «Альтернатива для Германии» и французское «Национальное объединение». В эстонской разведке полагают, что в России стремятся к созданию международного блока правопопулистов, который будет продвигать интересы страны в Брюсселе.

Кроме того, там опасаются, что Москва намерена использовать выборы в Европарламент, для того чтобы «посеять политический раскол на континенте в преддверии возможного вторжения в Белоруссию или Прибалтику».

Как отмечает The Times, ожидается, что главными мишенями пропагандистской кампании, а также кампании по дезинформации в соцсетях станут Германия, Франция и Италия. Именно жители этих стран — членов ЕС выберут треть из 701 депутата Европарламента.

«Предполагается, что правительство Путина будет тратить на дезинформацию ₤250 млн в год», — заявляют в эстонской разведке, добавляя, что основная часть этих средств будет приходиться на ЕС.

Кроме того, согласно ежегодному докладу службы на тему международной безопасности, Москва укрепляет силы на западе четырьмя танковыми полками и усиленной воздушно-штурмовой дивизией в рамках подготовки к войне «по широкому фронту».

При этом там отмечают, что целью российского влияния майские выборы делают низкая явка избирателей и система пропорционального представительства, которые позволяют не проходящим в национальные парламенты партиям получать доступ к «ценной платформе» для распространения своих взглядов в Брюсселе и Страсбурге.