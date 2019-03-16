Libération: на выборах в Европарламент Ле Пен намерена взять реванш за президентскую гонку

Выступая в эфире телеканала France 2 в четверг, Марин Ле Пен показала себя лидером системной оппозиции президенту страны Эммануэлю Макрону, пишет Libération. Политик призвала всех недовольных политикой лидера страны принять участие в майских выборах в Европарламент. Как отмечает издание, Ле Пен намерена превратить грядущие выборы в «матч-реванш» за проигранную президентскую гонку.

«В четверг, спустя два года после катастрофических дебатов в преддверии второго тура президентских выборов, Марин Ле Пен показала себя лидером системной оппозиции в отношении политики Эммануэля Макрона и вместе с тем признала свою близость с праворадикальным идентитаризмом и абсолютное неприятие европейских структур», — пишет Libération.

Глава партии «Национальное объединение» намерена превратить предстоящие выборы в Европарламент в «матч-реванш» президентской гонки, отмечает издание. Выступая в эфире телеканала France 2, Ле Пен призвала всех избирателей, «недовольных политикой, проводимой Макроном», к массовому голосованию в мае. Ведь если президент возьмёт верх в этом голосовании, «он расправит крылья и не оставит от французов и мокрого места», предупредила политик.

При этом, когда Ле Пен критиковала Макрона за предложение ввести общеевропейский минимальный размер оплаты труда, экс-кандидат в президенты заявила, что минимальная плата за час труда во Франции составляет €36, а в Болгарии — всего €4,40, хотя на деле французский часовой МРОТ равен €7,7, а болгарский — €7,5.

Ле Пен также отметила, что инициированные Эммануэлем Макроном общенациональные обсуждения, первый этап которых завершается 15 марта, «нельзя назвать успешными», а сам президент «не знает, как из них выпутаться». «Я не принадлежу к той элите, которая думает, что для того, чтобы отделаться от народа, с ним нужно немножко поболтать. Что нужно демократии, так это чтобы власть услышала (протестующих. — ИноТВ)»,— заявила глава оппозиционной партии.

По словам издания, с начала протестов «жёлтых жилетов» Ле Пен пытается переманить эту разномастную часть избирателей, объединённых своим неприятием «системы» и политики, проводимой правительством, на свою сторону. Однако, согласно результатам последнего опроса, проведённого компанией Ifop-Fiducial, в этом предприятии она пока не преуспела: отдать свой голос за Национальное объединение намерены на сегодняшний день 21% французов. Тем не менее, как отмечает газета, выступая на телевидении в четверг, Ле Пен, похоже, удалось убедить в своих доводах 48% зрителей.