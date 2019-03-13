Le Monde: Ле Пен и её партия восстанавливают позиции после неудачи на прошлых выборах

Рейтинг одобрения и популярности Марин Ле Пен и её партии «Национальное объединение» последовательно растёт, отмечает Le Monde, ссылаясь на результаты ежегодного опроса общественного мнения. Как напоминает издание, неудачные предвыборные дебаты и поражение в президентской гонке 2017 года нанесли политику и её партии существенный ущерб. Однако сегодня всё больше французов оценивают деятельность Ле Пен в положительном ключе, подчёркивает газета.

Если весной 2018 года после неудачных предвыборных дебатов и поражения в президентских выборах 2017 года имиджу Марин Ле Пен и её партии «Национальное объединение» был нанесён существенный ущерб, спустя год позиции политика и партии в общественном мнении восстанавливаются, пишет Le Monde со ссылкой на результаты собственного ежегодного опроса. При этом, как отмечает издание, до популярности, имевшейся у Ле Пен и Национального объединения до злополучной предвыборной «дуэли» с Эммануэлем Макроном, всё ещё далеко.

Как напоминает газета, год назад рейтинги Ле Пен и её партии обрушились на 8—20 пунктов, сегодня же они возросли на 2—5 пунктов соответственно. Так, 71% французов считают Ле Пен волевой, что на 5% больше показателей прошлого года, 52% — способной принимать решения (+3%), 45% — понимающей повседневные проблемы граждан (+5%).

При этом снизилось число тех, кто оценивает деятельность главы партии «Национальное объединение» и самой политической силы негативно, подчёркивает газета. 69% опрошенных всё ещё не считают, что Ле Пен стала бы хорошим президентом, однако это на 4% меньше, чем год назад. На 3% снизилось и число несогласных с заявлениями политика и решениями, которые она предлагает, — сегодня таких 54%.

Ле Пен также, очевидно, развеяла сомнения своих сторонников относительно способности представлять партию в будущем. Если видеть её президентом хотели бы 33% всех французов (+5%), среди сторонников партии «Национальное объединение» таких отныне 94% — на 8% больше, чем год назад.

Имидж Национального объединения так же, как и имидж председателя партии, восстанавливается, отмечает издание. Число согласных с идеями политического движения выросло на 2%, составив 26%, а число несогласных уменьшилось на те же 2% — их 68%.

Ещё более обнадёживающими выглядят перспективы Ле Пен на предстоящих выборах. 25% (+3%) опрошенных планируют отдать свой голос за Национальное объединение, причём 8% до этого ни разу не голосовали за эту партию. Большинство французов, согласно опросу, считает, что партия Ле Пен способна однажды прийти к власти. Таких 47% (+7%) против 46% (-7%) уверенных в обратном — разница небольшая, но символичная, подчёркивает газета.

Что примечательно, большинство сторонников традиционно правой партии «Республиканцы» сегодня положительно смотрят на союз их партии с Национальным объединением, а число убеждённых в необходимости противостояния праворадикальной партии неуклонно снижается. Более того, среди сторонников правых число тех, кто считает Ле Пен представителем «патриотических правых сил и сторонником традиционных ценностей» выросло на 18%, достигнув 63%.

Показателем того, что граница между «правыми» и «праворадикалами» постепенно размывается, является, по мнению Le Monde, схожесть взглядов тех и других. Абсолютное большинство сторонников Национального объединения и «Республиканцев» считают, что традиционные ценности во Франции недостаточно защищены, правоохранительные органы недостаточно суровы по отношению к мелким правонарушителям, а также что «исламу во Франции предоставляется слишком много прав». Как подчёркивает газета, единственное разногласие в суждениях «лепенистов» и умеренных правых касается их отношения к Европе: если 69% сторонников Ле Пен считают европейские структуры угрозой для Франции, то среди «Республиканцев» таких всего 32%.