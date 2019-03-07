Марин Ле Пен: как и антироссийские санкции, брексит в первую очередь ударит по ЕС

Причиной брексита стал глубокий кризис, в котором находится ЕС, уверена глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По её словам, Европа пытается сделать процесс выхода как можно более болезненным для Великобритании, однако в конечном итоге его последствия могут сильнее навредить самому Евросоюзу. Как напоминает Ле Пен, в случае с антироссийскими санкциями произошло именно это.

«Европейский союз находится в серьёзном кризисе, и именно по этой причине Великобритания решила выйти из ЕС», — заявила глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL 7 марта.

Как напоминает издание, в опубликованном на днях обращении президента Франции к европейцам Эммануэль Макрон утверждал, что «никогда ещё Европа не была в такой опасности», как сейчас, и символом этой опасности является брексит.

Однако, по мнению Ле Пен, сомневаться в исходе сложного процесса выхода Соединённого Королевства из ЕС не стоит. «Никто никогда не говорил, что будет легко, но они справятся», — считает политик.

«ЕС хочет наказать Великобританию, он хочет сделать так, чтобы расставание было трудным, сделать его как можно болезненнее, и ему уже с трудом удаётся это скрывать», — уверена Ле Пен. К примеру, Дональд Туск, по её словам, пожелал, чтобы «Великобритания горела в адском пламени». Как уточняет издание, на самом деле председатель Европейского совета 6 марта упомянул об «особом месте в аду», уготованном для тех, «кто продвигает брексит, не имея даже черновика плана его безопасной реализации».

По убеждению Ле Пен, причина, по которой ЕС пытается сделать брексит столь болезненным для Великобритании, кроется в опасении, что, в конечном счёте, не британцы, а ЕС могут испытать на себе все последствия этого шага.

«Вспомните о российских санкциях. Они хотели ввести санкции против русских, но это привело к катастрофическим последствиям для целой серии отраслей экономики ЕС», — напомнила председатель партии «Национальное объединение».

В заключение политик заметила, что в действительности ЕС ослабило «отсутствие демократии, недобросовестная международная конкуренция, директива о свободном перемещении работников, полное открытие границ для любого рода мафии, преступников и любых террористов, которых только можно себе вообразить».