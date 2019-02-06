CBS News: США не нашли доказательств «российского вмешательства» в промежуточные выборы

Министерства юстиций и национальной безопасности США не нашли никаких доказательств, что какое-либо иностранное правительство вмешалось в промежуточные выборы 2018 года, пишет CBS News. Тем не менее, как отмечает канал, американское разведсообщество считает, что иностранные правительства могут увидеть в выборах 2020 года в США возможность для продвижения своих интересов.

На данный момент нет никаких доказательств, что какое-либо иностранное правительство вмешалось в промежуточные выборы 2018 года в США, пишет CBS News со ссылкой на совместный доклад Министерства юстиций и Министерства национальной безопасности.



Хотя конкретные умозаключения ведомств находятся под грифом секретности, в докладе говорится, что не было найдено никаких следов «идентифицируемой активности иностранных правительств или иностранных агентов, которые бы имели практическое влияние на целостность и безопасность избирательной инфраструктуры».



Федеральное правительство сотрудничало с местными властями во всех штатах, чтобы «поддержать меры по укреплению безопасности избирательной инфраструктуры, а также ограничить риск иностранного вмешательства». Эта задача стала приоритетной после того, как российское правительство пыталось «вмешаться» в президентские выборы 2016 года.



Российскому правительству, как считает CBS News, удалось привлечь внимание миллионов пользователей в соцсетях, что помогло ему «посеять раздор и распространить дезинформацию». Подобные кампании, по мнению экспертов, могут повториться.



Ранее американское разведсообщество пришло к выводу, что иностранные государства по-прежнему пытаются вмешаться в американскую избирательную систему.



«Наши противники и стратегические соперники, возможно, уже видят в американских выборах 2020 года возможность для продвижения своих интересов, — говорится в совместном заявлении разведслужб. — Мы ожидаем, что наши противники и стратегические соперники будут усиливать свой потенциал и добавлять в свой арсенал новые тактики, учась на примере других игроков. Это говорит о том, что в 2020 году и во время будущих выборов, обстановка с точки зрения угроз может выглядеть совершенно по-другому».



В прошлом году аппарат директора Национальной разведки заявил, что разведсообщество считает, что Россия, Китай и Иран пытались «оказать влияние» на американских избирателей перед промежуточными выборами 2018 года, однако избирательная система США в итоге не пострадала.