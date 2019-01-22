Bloomberg: гастроли певца Агаларова в США сорвались из-за «российского дела»

Российский певец Эмин Агаларов, имеющий отношение к организации встречи в Trump Tower, решил отменить свои гастроли в США из-за того, что ему не удалось получить гарантии свободы и безопасности во время пребывания на американской территории, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, сам певец готов ответить на любой вопрос в рамках дела о «российском вмешательстве», однако учитывая царящую в США антироссийскую истерию, он опасается, что его там могут задержать.

Российский певец Эмин Агаларов, который организовал нашумевшую встречу в Trump Tower в самый разгар американской предвыборной кампании 2016 года, отменил свои гастроли в США, указав на то, что на территории США его могут задержать, пишет Bloomberg.



Агаларов подчеркнул, что он готов ответить на любой вопрос в рамках американского расследования предположительного «российского вмешательства», однако ему не удалось получить гарантии свободы и безопасности во время тура по США.



«У меня есть ощущение, что у американской стороны нехорошие намерения, и они хотят, учитывая антироссийскую истерию, сделать на мне, известном человеке, цирковое шоу», — отметил певец.



Агаларов — сын миллиардера Араса Агаларова, который был одним из самых видных бизнес-партнёров Дональда Трампа. В 2013 году Агаларов — старший помогал будущему президенту США в организации конкурса «Мисс Вселенная» в Москве, во время которого Трамп снялся в одном из клипов Эмина. Две семьи несколько лет обсуждали планы по строительству объектов недвижимости, однако, воплотиться в жизнь им было не суждено.



В 2016 году Эмин Агаларов попросил своего агента Роба Голдстоуна попытаться организовать встречу членов избирательной кампании Трампа со «связанным с российским правительством адвокатом» Натальей Весельницкой. В частности, Голдстоун пообещал компромат на оппонента Трампа Хиллари Клинтон. В итоге Весельницкая встретилась в Trump Tower с Дональдом Трампом-младшим, зятем Трампа Джаредом Кушнером и тогдашним главой штаба Трампа Полом Манафортом.



Эта встреча подлила масла в огонь обвинений о «сговоре» членов избирательной кампании Трампа с Россией с целью победить Клинтон и стала объектом внимания спецпрокурора США Роберта Мюллера.



«Я полностью открыт для сотрудничества, однако я не уверен, что противоположная сторона хочет дать мне такую возможность, — сообщил Эмин Агаларов. — Если я окажусь там и не смогу оттуда уехать, то я поставлю под удар свой бизнес и свою семью».



В прошлом году Национальный комитет Демократической партии подала иск против Агаларовых, обвинив их в «сговоре» с Россией и командой Трампа с целью вмешаться в выборы 2016 года. В декабре Агаларовы попросили американскую сторону закрыть это дело, так как в его рамках, по их словам, следствию не доказать их причастность к «сговору».



Адвокат Эмина Агаларова Скотт Балбер заявил, что он находится в контакте с командой Мюллера и комитетами конгресса с середины 2018 года, однако ему не удалось достигнуть соглашения, чтобы его клиент дал добровольные показания.



«Некоторые лица настаивали на вручении повестки, — отметил он, не уточнив, имеет ли он в виду команду Мюллера или конгресс. — Он не сделал ничего плохого. Мне не нравится тональность диалога с людьми, которые должны быть счастливы, что у них есть возможность опросить лицо, не находящееся в юрисдикции США».



Эмин отверг обвинения в участии в «российском вмешательстве», отметив, что встреча в Trump Tower была «пустой тратой времени». Тем не менее российский певец похвалил американского лидера, охарактеризовав его как «одного из лучших президентов в истории Соединённых Штатов».