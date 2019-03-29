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Fox News: «великая грусть» нашла на Голливуд из-за отсутствия сговора с Россией

Материал представлен в переводе ИноТВ
После того как история о сговоре Трампа с Россией развалилась, американские юмористы погрузились в депрессию, сообщает журналист Реймонд Арройо в эфире Fox News. По его словам, вместо того чтобы смешить аудиторию, ведущие ночных шоу продолжали проталкивать свою политическую повестку дня.

Реймонд, как мы видели в начале программы, левые теряют весь свой коллективный разум из-за сообщений о докладе Мюллера…

РЕЙМОНД АРРОЙО, журналист и писатель: Мир ночных передач прямо-таки схлопнулся. И это неприятное зрелище, Лора. Великая грусть царит в ночных программах. Вот Тревор Ной.

ТРЕВОР НОЙ, ведущий Comedy Central: Это немного разочаровывает. Как будто утром на Рождество спускаешься по лестнице, надеясь найти новенький велосипед, а вместо этого находишь труп Санты.

У нас есть видеозапись того момента, когда он (Трамп. — ИноТВ) узнал, что он больше не на крючке у Мюллера.

ГОЛОС: Что касается сговора Дональда Трампа с Россией… вы не сговаривались!

Действительно смешно!

РЕЙМОНД АРРОЙО: Дальше он говорит, что эта женщина, которая колотит руками по ковру, олицетворяет каждого либерала в Америке. Эта часть была смешной. Возможно, это самый правдивый момент за неделю.

Проблема в том, что, когда политика становится центром этих юмористических программ, а их версия событий начинает разваливаться, атмосфера очень быстро портится.

ТРЕВОР НОЙ: На трамповском телевидении все согласны с тем, что это было ужасно, ужасно. И они хотят отомстить… Если убрать всех сторонников теорий заговора, пропагандистов и лжецов, от Fox News останутся лишь пустые диваны.

РЕЙМОНД АРРОЙО: Погодите-ка! Они продвигали историю, которая развалилась. Но лжецы, пропагандисты и сторонники теорий заговора — это вы! Не понимаю логики!

Я в буквальном смысле никогда не смотрела его передачу. Он и вправду пользовался большой популярностью за океаном?

ТРЕВОР НОЙ: Нет. Он южноафриканец.

Я же говорю, океан большой. Больше я о нём ничего не знаю.

ТРЕВОР НОЙ: И там он не пользовался большим успехом. Но здесь пользуется.

РЕЙМОНД АРРОЙО: На этой неделе четвёртая стадия скорби — депрессия — хорошо читалась на лице бедняги Стивена Колбера. А вот смеха было мало.
 
СТИВЕН КОЛБЕР, ведущий CBS: На этих выходных мы получили тревожное известие. Наш президент — не агент России… Если Трамп не работает на русских, что же с ним, чёрт возьми, не так? Почему он продолжает хорошо отзываться о Владимире Путине?

РЕЙМОНД АРРОЙО: Это не работает.

Это не работает.

РЕЙМОНД АРРОЙО: Когда вы в первую очередь заботитесь о повестке дня, а не о том, чтобы было смешно, это быстро заводит в тупик.

Дата выхода в эфир 27 марта 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Fox News США Северная Америка
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