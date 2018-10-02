«Прости, мой оранжевый морской огурчик, я не готов к серьезным отношениям»: CBS NEWS посмеялся над «любовью» Трампа и Кима

В передаче сатирика Стивена Колбера The Late Show на канале CBS News вышел юмористический сюжет о «любви» между Кимом Чен Ыном и Дональдом Трампом, которая, как заявил американский президент, возникла между ними после обмена письмами. В сюжете «Ким» отправляет Трампу ответное послание, признаваясь, что пока не хочет вступать с ним в настолько «серьёзные отношения».

ДИКТОР: Президент Трамп утверждает, что он и северокорейский лидер Ким Чен Ын «влюбились друг в друга».



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я вёл себя очень жёстко, и он тоже. Но слово за слово — и мы влюбились друг в друга, так-то. Я серьёзно — он мне красивейшие письма писал.



«КИМ ЧЕН ЫН»: О праведные люди Кореи, президент Трамп объявил о том, что мы с ним любим друг друга. В ответ могу заявить только следующее: притормози ка, Донни. Мы саммитами-то занимаемся только полгода. Ну да, в Сингапуре нам с тобой было хорошо, но для меня это всё была тусовочка в стиле «трям-брям-спасибо, Пхеньян».



Интересы у нас и правда схожие: мы оба пытаемся снискать похвалу от призраков наших невнимательных отцов, оба любим сыр, и вдвоём притворяемся, что я свернул свою ядерную программу. И всё же к серьёзным отношениям я не готов. Я же даже свой аккаунт на сайте знакомств Dictatr не удалил ещё!



(Появляется упомянутый «аккаунт»; в нём указано: «Ким, 27 лет. Интересы: смазка; поезда; казнить диссидентов»).



В общем, я написал тебе ещё одно письмо.



«Мой оранжевый морской огурчик!



Дело не во мне, дело — в тебе. Ты же такой старый. А к тому же, с тобой я не чувствую себя в безопасности. Ты жён сдаёшь в утиль больше, чем я — дядьёв. Итак, давай останемся друзьями по боеголовкам.



С наилучшими пожеланиями,



Крошка Ын».



Дата выхода в эфир 1 октября 2018 года.