CNN: «любовь» Трампа и Кима Чен Ына по переписке встревожила Сеул

Дональд Трамп заявил, что он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, обменявшись письмами, «влюбились» друг в друга, передаёт CNN. Как сообщает корреспондент канала, официальной реакции на такие слова от Южной Кореи пока не последовало, однако местные эксперты отнеслись к ним отрицательно: по их мнению, они могут свидетельствовать о том, что Трамп поддался на манипуляции Кима.

Судя по всему, президент США Дональд Трамп без ума от лидера Северной Кореи Кима Чен Ына: на состоявшемся в минувшие выходные митинге своих сторонников господин Трамп заявил, что они, цитирую, «влюбились друг в друга», обменявшись письмами.

Господа Трамп и Ким заявили о своём желании работать над ядерным разоружением Корейского полуострова и, как известно, ранее в этом году провели беспрецедентную встречу в Сингапуре, чтобы обсудить как раз этот вопрос.

Нынешние тёплые слова президента прозвучали спустя примерно год после того, как он назвал северокорейского лидера «маленьким человеком-ракетой», наделав тем самым немало шума.

А с нами на связь из южнокорейского Сеула выходит наш корреспондент Пола Хэнкокс. Пола, во-первых, хотелось бы узнать точку зрения Южной Кореи — ведь именно её президент Мун Чжэ Ин в последнее время активно проводил с Кимом Чен Ыном личные встречи и обнимался с ним. Так как Южная Корея смотрит на эту новую и многообещающую братскую любовь по переписке?

ПОЛА ХЭНКОКС, корреспондент CNN: Официальной реакции непосредственно на слова американского президента о том, что он и северокорейский лидер «влюбились друг в друга», пока не было, Ханна. Вместе с тем, по этому поводу определённо выражалось недоумение, ведь Ким Чен Ын всё-таки диктатор, он в прошлом нарушал права человека, проводил чистки в своём окружении и даже приговорил к казни собственного дядю. Словом, удивление в известной степени было, но официально никто упорно не реагирует.

Ну а южнокорейский президент Мун Чжэ Ин желает, чтобы дружба между Северной и Южной Кореями и США крепла. Мы могли это наблюдать всего пару недель назад, когда президент Мун тогда отправился в Северную Корею и провёл там три дня: было очень много улыбок и объятий, а также поездка на знаменитую северокорейскую гору Пэктусан. Между северокорейским и южнокорейским лидерами тогда точно ощущались товарищеские отношения — об этом свидетельствовали фотографии.

Нам точно известно, что и президент Мун, и Ким Чен Ын хотят провести ещё одну встречу — да и от господина Трампа мы слышали, что он с радостью воспримет новость о такой встрече, а к тому же он в последние месяцы сосредоточился на личных отношениях между ним и Кимом Чен Ыном. А вот конкретным шагам по ядерному разоружению Трамп со своей стороны уделял внимания куда меньше.

Между тем, в минувшие выходные министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил в ООН, что Пхеньян не будет полностью разоружаться, если не будет полностью доверять США, и по-прежнему ожидает соответствующих шагов от Вашингтона. Поэтому, конечно, удивительно слышать подобные слова от Трампа, и некоторые местные эксперты по Северной Корее раскритиковали их, поскольку, с их точки зрения, они могут означать, что северокорейский лидер водит американского президента за нос. Ханна?

Любопытно. С нами на связи из Сеула была Пола Хэнкокс. Спасибо вам!

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 1 сентября 2018 года.