El Mundo: Ким Чен Ын предпочёл ракетам косметику

Северная Корея стремиться развивать собственное косметическое производство, надеясь повторить мировой успех Южной Кореи, сообщает El Mundo. При этом во главе усилий стоит лидер страны Ким Чен Ын, лично обративший внимание на косметическое производство и потребовавший довести его до иностранных стандартов.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын стремится повторить мировой успех южнокорейской косметики при помощи двух косметических фабрик в столице страны Пхеньяне и городе на границе с Китаем Синыйджу, пишет El Mundo.



В Северной Корее, где предполагается, что лидер обладает неограниченными знаниями и знает о женской красоте столько же, сколько о ракетах, вход на столичную косметическую фабрику украшен не чем иным, как фреской одного из бывших лидеров страны Ким Чен Ира.



Тем не менее, она заметно отличается от привычных изображений северокорейских лидеров в окружении военной атрибутики, рабочих или детей, отмечает испанская газета. На этой фреске можно увидеть Ким Чен Ира с кремами, зубной пастой и шампунями. При этом над фасадом фабрики красуется надпись, гласящая: «Всегда на службе народа».



В то время как на стенах любой другой косметической фабрики можно увидеть изображения, продвигающие преимущества их товаров, на фабриках в Северной Корее «идеология главенствует над силой и блеском, которые может придать новый шампунь вашим волосам».



Именно поэтому обязательной частью посещения комплекса является музей, посвящённый визитам на фабрику Ким Чен Ына и Ким Чен Ира. Музей наполнен громадными изображениями лидеров, нюхающих мыло или осматривающих крема, каждая из картин помещена в позолоченную раму. Там же можно найти витрины со стулом, баночкой и более чем десятком бутылочек местной продукции.



«Этот крем, это мыло и эту 200-милилитровую бутылку шампуня видел маршал Ким Чен Ын 28 октября 2017 года», — гласит подпись к содержимому витрин.



Фабрики в Пхеньяне и Синыйджу наглядно показывают, насколько сильно укоренилась навязчивая идея Ким Чен Ына продвигать развитие этой отрасли производства. Возможно, для того чтобы попытаться добиться возобновления экономического роста страны, а, может, для того чтобы прекратить влияние южнокорейской косметики на северокорейское население, предполагает издание.



И, что любопытно, хотя Северная Корея вот уже несколько месяцев заявляет об обратном, слоганы на стенах производственных помещений гласят: «Мы твёрдо поддерживаем ядерную мощь, для того чтобы построить социалистическое государство».



При этом лидеры Северной Кореи не впервые проявляют интерес к этой производственной отрасли. Первым, кто обратил на неё особое внимание, был Ким Ир Сен, незадолго до начала Корейской войны распорядившийся открыть фабрику в Синыйджу.



«Даже во время голода в КНДР (в годы, когда сотни тысяч людей погибли от голода) верховный лидер Ким Чен Ир продолжал вкладывать большое количество средств, для того чтобы фабрика оставалась открытой. Именно он, посетив это место в 2003 году, сказал нам развивать нашу продукцию, чтобы страна казалось более цивилизованной, а люди были бы счастливее», — приводит издание слова представителя фабрики в Пхеньяне.



При этом недавний скачок в развитии косметического производства в КНДР, по мнению автора статьи, связан с личной инициативой Ким Чен Ына, так как развитие экономики Северной Кореи напрямую связано с инициативами лидеров страны.



По словам одного из представителей фабрики в 2015 году Ким Чен Ын передал её сотрудникам 138 продуктов таких марок, как Chanel, Estee Lauder, Gucci и Shiseido, и потребовал, чтобы северокорейская продукция их превзошла.



«Мы изучили и улучшили наши изделия, они достигли уровня и даже превзошли эти марки», — полагают на фабрике в Пхеньяне.



Кроме того, местная косметика уже появилась на прилавках иностранных косметических магазинов в пяти странах: России, Китае, Иране, Австралии и Кипре.



При этом в Северной Корее настаивают на преимуществе местной косметики над южнокорейской. Так, она выигрывает за счёт относительной дешевизны.



Кроме того, El Mundo отмечает, что после последнего визита лидера страны даже местные мужчины стали покупать крема северокорейского производства, хотя раньше «были очень застенчивы».