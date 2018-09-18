FT: Вашингтон и Сеул рассчитывают, что Ким Чен Ын — «тайный реформатор»

Президенты США и Южной Кореи делают «крупную ставку» на то, что Ким Чен Ын пойдет на ядерное разоружение и заключение мирного соглашения, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Ракман. Официальный Сеул считает, что действующий лидер КНДР не похож на своих предшественников. По их мнению, он «тайно» ведёт борьбу с собственной системой, чтобы покончить с изоляцией своей страны, утверждает журналист.

«Обычно во внешнем мире Ким Чен Ын вызывает страх или насмешку. Но возможно ли, что тучный северокорейский диктатор скрывает гораздо большее, чем пристрастие к убийству родственников и испытаниям ядерного оружия? Быть может, он — тайный реформатор, который, действительно, стремится к разоружению и миру?» — пишет обозреватель Financial Times Гидеон Ракман.

По его словам, президенты США и Южной Кореи — Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин — делают «крупную ставку» на идею, что лидер КНДР, действительно, является реформатором. На днях глава Белого дома принял приглашение на второй саммит с Кимом, написав в Twitter: «Мы докажем всем, что они ошибаются». В свою очередь, Мун отправится с трехднёвным визитом в Пхеньян уже на этой неделе.

В прошлые десятилетия политика на Корейском полуострове была слишком предсказуемой. Многочисленные дипломатические усилия не смогли покончить с противостоянием между Сеулом и Пхеньяном. Но глава Южной Кореи надеется, что «абсолютная непредсказуемость» Кима и Трампа создаст условия для заключения мира, утверждает автор статьи.

Политика южнокорейских властей строится на «смелой и рискованной оценке» Кима, которого они называют «молодым лидером». Советники президента предполагают, что 34-летний «диктатор» единолично борется с собственной системой.

Правительство Муна видит в Киме человека, который не похож на своего отца и деда. Он знает, что происходит за пределами его страны, и хочет положить конец её изоляции. Поэтому глава КНДР понимает, что для достижения этих целей необходимо свернуть ядерную программу.

Тем не менее, скептики в Вашингтоне и Сеуле опасаются, что Мун проявляет «опасную наивность». По их мнению, южнокорейские власти «купились на традиционную обманку» Пхеньяна, который делает вид, что идёт на уступки, чтобы ослабить международное давление и получить экономическую помощь.

Скептики сомневаются, что КНДР когда-либо откажется от своего ядерного оружия — «единственной гарантии выживания режима». Они указывают на то, что со времён встречи Кима с Трампом не удалось добиться никакого впечатляющего результата. Однако для правительства Муна существующее разочарование — это не доказательство того, что ядерное разоружение обречено на провал, а скорее подтверждение, что к процессу нужно подойти иначе, рассуждает Ракман.

Американцы настаивают, что Северная Корея должна уничтожить ядерное оружие до отмены санкций. Правительство Муна предлагает проводить эти процессы одновременно, чтобы побудить КНДР к сотрудничеству.

Этот подход не убедит «ястребов» в окружении Трампа, в особенности его советника по вопросам безопасности Джона Болтона. И поэтому южнокорецы надеются, что им на помощь может прийти «неортодоксальность» американского президент. Они рассчитывают, что импульсивность и гордость главы Белого дома позволят ему пойти на риск ради мира, отмечает автор статьи.

Подход южнокорейского правительства вызывает спор не только в Вашингтоне, но и в Сеуле. Ведущие консервативные силы опасаются, что из-за «миролюбия» Муна и «тщеславия» Трампа их страны пойдут на слишком большие уступки «молодому лидеру». В результате КНДР сохранит своё ядерное оружие и при этом не будет ограничена санкциями.

По словам аналитиков, ещё одним негативным последствием «дефективного мирного договора» станет вывод американских войск из Южной Кореи. Благодаря чему весь регион постепенно окажется втянут в сферу влияния «усиливающегося авторитарного Китая».

Но пока у Муна есть более важные заботы. Всего лишь год назад «молодой лидер» испытывал баллистические ракеты и водородные бомбы, а Трамп грозил ответить «огнём и яростью». Миру грозила война между двумя ядерными государствами.

«Учитывая эти недавние воспоминания, едва ли удивительно, что Мун делает всё возможное, чтобы добиться мира. Есть вероятность, всё это окажется наивной ставкой с высокими рисками. Но, несомненно, она лучше альтернативы», — заключает Гидеон Ракман.