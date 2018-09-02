Sunday Times: визит Си Цзиньпина в КНДР разрушает мечты Трампа о ядерной сделке с Пхеньяном

Председатель КНР Си Цзиньпин в следующее воскресенье, как ожидается, будет присутствовать на военном параде в Северной Корее по случаю 70-й годовщины со дня образования КНДР, сообщает The Sunday Times. Британское издание видит в этом признак улучшения отношений между Пхеньяном и Пекином.

Между тем этот визит Си Цзиньпина разбивает надежды американского президента Дональда Трампа на заключение ядерной сделки с Северной Кореей. Отношения США с двумя коммунистическими государствами становятся всё более напряжёнными.

Трамп обвинил Китай в подрыве, по всей видимости, застопорившихся переговоров между КНДР и Соединёнными Штатами по ядерной программе. При этом Белый дом в настоящее время ведёт торговую войну против Пекина.

В грядущем параде примут участие не только северокорейские солдаты и военная техника, но, возможно, и почётный караул Народно-освободительной армии Китая. Это станет «крайне символичным жестом дружбы», подчёркивает издание.

Поездка Си Цзиньпина станет его первым визитом в КНДР после прихода Ким Чен Ына к власти в 2011 году. Ранее между двумя лидерами были напряжённые отношения, поскольку Пхеньян занимался реализацией своей собственной ядерной программы. Однако в этом году Ким Чен Ын уже три раза ездил в Китай.

Северокорейский лидер, полагает The Times, может воспользоваться парадом для того, чтобы «заявить Вашингтону о своём неповиновении», продемонстрировав баллистические ракеты большой дальности, с помощью которых можно нанести удар по континентальной части США.

После состоявшегося в июне саммита между Трампом и Ким Чен Ыном изначально оптимистичный настрой американского лидера по поводу северокорейского лидера сошёл на нет из-за отсутствия прогресса по ядерному вопросу. Он даже отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян после того, как Северная Корея пригрозила возобновить работы по своей ядерной программе в случае, если США не подпишут мирный договор об официальном окончании Корейской войны.

Глава Пентагона Джим Мэттис, в свою очередь, дал понять, что Соединённые Штаты и Южная Корея могут возобновить совместные военные учения. Этот шаг, как отмечается в статье, определённо вызовет негодование со стороны КНДР.

В завершение The Sunday Times отмечает, что поездка Си Цзиньпина станет первым за 13 лет визитом председателя КНР в Северную Корею.