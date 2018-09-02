Sunday Times: визит Си Цзиньпина в КНДР разрушает мечты Трампа о ядерной сделке с Пхеньяном

Си Цзиньпин, как ожидается, в ближайшее время совершит первый за 13 лет визит председателя КНР в Северную Корею и будет присутствовать на военном параде по случаю 70-й годовщины со дня образования КНДР, пишет The Sunday Times. Как считает издание, эта поездка лидера КНР разрушает надежды президента США Дональда Трампа на заключение ядерной сделки с Пхеньяном.
Председатель КНР Си Цзиньпин в следующее воскресенье, как ожидается, будет присутствовать на военном параде в Северной Корее по случаю 70-й годовщины со дня образования КНДР, сообщает The Sunday Times. Британское издание видит в этом признак улучшения отношений между Пхеньяном и Пекином.
Между тем этот визит Си Цзиньпина разбивает надежды американского президента Дональда Трампа на заключение ядерной сделки с Северной Кореей. Отношения США с двумя коммунистическими государствами становятся всё более напряжёнными.
Трамп обвинил Китай в подрыве, по всей видимости, застопорившихся переговоров между КНДР и Соединёнными Штатами по ядерной программе. При этом Белый дом в настоящее время ведёт торговую войну против Пекина.
В грядущем параде примут участие не только северокорейские солдаты и военная техника, но, возможно, и почётный караул Народно-освободительной армии Китая. Это станет «крайне символичным жестом дружбы», подчёркивает издание.
Поездка Си Цзиньпина станет его первым визитом в КНДР после прихода Ким Чен Ына к власти в 2011 году. Ранее между двумя лидерами были напряжённые отношения, поскольку Пхеньян занимался реализацией своей собственной ядерной программы. Однако в этом году Ким Чен Ын уже три раза ездил в Китай.
Северокорейский лидер, полагает The Times, может воспользоваться парадом для того, чтобы «заявить Вашингтону о своём неповиновении», продемонстрировав баллистические ракеты большой дальности, с помощью которых можно нанести удар по континентальной части США.
После состоявшегося в июне саммита между Трампом и Ким Чен Ыном изначально оптимистичный настрой американского лидера по поводу северокорейского лидера сошёл на нет из-за отсутствия прогресса по ядерному вопросу. Он даже отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян после того, как Северная Корея пригрозила возобновить работы по своей ядерной программе в случае, если США не подпишут мирный договор об официальном окончании Корейской войны.
Глава Пентагона Джим Мэттис, в свою очередь, дал понять, что Соединённые Штаты и Южная Корея могут возобновить совместные военные учения. Этот шаг, как отмечается в статье, определённо вызовет негодование со стороны КНДР.
В завершение The Sunday Times отмечает, что поездка Си Цзиньпина станет первым за 13 лет визитом председателя КНР в Северную Корею.
Алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом», выразил недоумение в связи с тем, что не получает игровую практику.
Матч шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком», который завершился безголевой ничьей, установил рекорд посещаемости в постсоветской истории коллектива из Санкт-Петербурга.
В пресс-службе московского «Спартака» сообщили результаты предварительного обследования защитника Самуэля Жиго, получившего травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал травму защитника Самуэля Жиго, полученную французом в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил на встрече со спецпредставителем госсекретаря США Джеймсом Джеффри ситуацию в Сирии и «агрессию Ирана». Об этом заявили в пресс-службе израильского правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время прямой трансляции на странице в Facebook, что в ближайшее время отправится с визитом в Россию, во время которого рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму нападающего Себастьяна Дриусси, полученную аргентинцем в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Во Владивостоке начались дноуглубительные работы на двух причалах у морского вокзала, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт администрации Приморского края. Такие работы запланированы и в портах залива Находки.
Президент Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление управляющего партнёра инвестиционной компании Capital Times Эрика Наймана, согласно которому Украина теряет не менее нескольких миллиардов долларов в год из-за сокращения торговли с Россией.
Профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса о том, что Европа должна отстаивать собственные интересы на фоне политики Соединённых Штатов в сфере торговли.
Всероссийский турнир по следж-хоккею в память о тренере паралимпийцев Викторе Кузнецове пройдёт в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике.
Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению доминирования доллара в мировой торговле.
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с травмой защитника «Спартака» Самуэля Жиго, полученной игроком в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Прославленный теннисист Евгений Кафельников прокомментировал эпизод с травмой защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго, полученной игроком в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Сенатор США Джон Маккейн на своих похоронах оставил «послание» российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу, считает бывший постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Саманта Пауэр.