CNN: на Генассамблее ООН Трамп насмешил весь мир, но смеяться последним может именно он

Делегаты ООН могут поплатиться за смех над словами президента США Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН, предупреждает на сайте телеканала CNN корреспондент Ник Робертсон. Всем кто имеет дело с Трампом следует запомнить, что президент любит, когда его уважают, а «на любую атаку отвечает в 10 раз сильнее».

Во время выступления на заседании Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп стремился осветить достижения своей администрации, и, неожиданно для самого себя, вызвал смех присутствующих в зале и «всего мира». Эта короткая пауза наделала много шума в социальных сетях и на телевидении и может аукнуться делегатам ООН, пишет на сайте CNN корреспондент Ник Робертсон.



СМИ мгновенно подхватили цитату, которую сам Трамп когда-то использовал в адрес администрации Обамы: «Они смеются над нами», задев тем самым самолюбие действующего президента, полагает автор статьи.



Однако, по словам первой леди Меланьи Трамп, с президентом шутки плохи: «Как вы уже знаете, если вы атакуете его, он ответит в 10 раз сильнее».



И он ответил. На пресс-конференции через два дня после заседания Трамп заявил: «Фейковые новости утверждают, что люди смеялись над президентом Трампом. Они не смеялись надо мной. Люди веселились со мной. Мы делали это вместе. Мы веселились. Они уважают то, что я делаю».



Уважение, по мнению автора статьи, стало центром мировоззрения Трампа, и тех, кто проявил непочтительность по отношению к нему на Генассамблее ООН, может ждать расплата.



«Мы обратим пристальное внимание на иностранную помощь США… В будущем мы будем оказывать помощь тем, кто уважает нас, кто наши настоящие друзья», — отметил Трамп на заседании.



Однажды попав в немилость к Трампу, сложно оказаться у него на хорошем счету, продолжает американский журналист. Об этом не понаслышке знают премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель. Обвинив Трюдо в «бесчестности» из-за расхождения во мнениях о торговых пошлинах ещё летом, три месяца спустя Трамп отказался встречаться с канадцем во время его поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, — всё из-за той же позиции Канады по пошлинам.



Ещё прежде чем стать президентом, Трамп выражал недовольство большим количеством немецких машин на американских дорогах, а на первой встрече на высшем уровне с немецким канцлером Ангелой Меркель он отказался пожать ей руку. В настоящий же момент президент недоволен позицией Меркель по трубопроводу «Северный поток — 2»: по его мнению, он поставит Германию в зависимость от российского газа.



Делегатам ООН следует усвоить важный урок, предостерегает журналист CNN: Трамп любит, когда его уважают, и именно он может посмеяться последним.