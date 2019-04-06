Министр финансов Нидерландов: брексит не выгоден никому, кроме России и Китая

Выход Великобритании — это настоящая трагедия для ЕС, который теряет в её лице видного военного союзника, заявил министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра. По мнению политика, в результате брексита выиграют только «крупнейшие противники» организации, к которым он относит Россию и Китай, передаёт Bloomberg.

Ожидаемый выход Великобритании из Европейского союза принесёт победу только «крупнейшим противникам региона» — Москве и Пекину. Такое мнение высказал министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра, пишет Bloomberg.

«Единственные страны, которые выигрывают (в результате брексита. — ИноТВ) — это Россия и Китай. Для нас же это настоящая трагедия, что крупнейшая военная держава покидает ЕС. Это настоящая трагедия и плохие новости для всех причастных», — подчеркнул Хукстра во время интервью в Бухаресте.

На встрече в румынской столице министры финансов еврозоны заявили, что Брюссель готов к выходу Соединённого Королевства из ЕС. По их словам, блок собирается восстановить контроль на границе, если ему не удастся договориться с британскими властями.

Издание отмечает, что Лондон старательно изыскивает способ уйти из ЕС. Премьер-министр Тереза Мэй, которая уже трижды не смогла получить одобрение своего предложения по брекситу в парламенте, вновь пытается отсрочить выход её страны из европейского блока, в этот раз до 30 июня.