SvD: британцев поразил стокгольмский синдром — поэтому они всё ещё могут выйти из ЕС

Несмотря на то что брексит в реальности оказался совсем не тем триумфальным маршем, который обещали сторонники выхода Великобритании из ЕС, Лондон всё ещё может покинуть союз, пишет Svenska Dagbladet. По мнению газеты, британцы страдают от стокгольмского синдрома, который заставляет их идентифицировать себя с политиками, стремящимися любой ценой выйти из ЕС.

Для Великобритании выход из ЕС оказался совсем не тем триумфальным маршем, который обещали сторонники брексита. Совсем напротив: с самого начала этот мучительный политический перелом основывался на коллективных заблуждениях и магическом мышлении. Весь процесс стал жертвой манипуляций вечерних газет, которые на протяжении многих десятилетий соревновались в том, кто из них разместит на своей передовице самую пикантную ложь. Кроме того, большое влияние на него оказала кампания за выход из ЕС, организаторы которой воспользовались «таблоидизацией» общественного климата, пишет Svenska Dagbladet.

Раньше, когда спутниковое телевидение только появлялось в шведских домах, выступления премьер-министра в палате общин смотрели только интересующиеся политикой. Быстрые обмены репликами, блестящие выступления и остроумные комментарии сменяли друг друга. Теперь же всё выглядит не совсем так.

«Один из институтов свободного мира оказался в заложниках, превратившись в арену для узкого круга ярых фанатиков, которые с жестоким популистским высокомерием отвергают тщетные и неуклюжие попытки призвать их к сдержанности и порядку», — отмечает газета.

Разрушение доверия к госинститутам — это та цена, которую теперь придётся заплатить британцам. И эта цена высока, а для того, чтобы отработать этот накопившийся долг доверия, уйдёт много времени.

На протяжении последних нескольких недель каждый день, по большому счёту, можно было назвать судьбоносным для палаты общин. Правительство растеряло влияние, а депутаты парламента сошлись только в том, что отвергли все возможные варианты. Выход из ЕС был намечен на 29 марта, однако решение найти не удалось до сих пор. В то же время по той причине, что парламент выступает против решения покинуть ЕС без сделки, вполне вероятно, что брексит будет отложен.

Альтернативный вариант, который может поддержать больше всего людей — хотя этого количества всё равно недостаточно для принятия решения, — это новый референдум или же заключение некоего договора о том, что Великобритания останется в таможенном союзе.

«Разумеется, обе альтернативы несут в себе риск. В то же время они открывают путь для минимизации экономических потерь. Новый же референдум будет сопровождаться выступлениями сторонников брексита и обвинениями в обмане и краже результатов прошлого голосования», — считает Svenska Dagbladet.

В случае если Великобритания останется в таможенном союзе, то волна гнева будет, по крайней мере, так же сильна. При таком варианте британцам придётся принять все условия Брюсселя, утратив все рычаги влияния на него.

В то же время, с точки зрения ЕС, ситуация, при которой один из его партнёров позволяет помыкать собой рою обозлённых шершней, единственная цель которых состоит в том, чтобы испортить атмосферу, далеко не идеальна. При этом, разумеется, ЕС стремится к тому, чтобы Великобритания осталась в союзе, а британцы в своём большинстве положительно относятся к сотрудничеству.

«Кроме того, несмотря на всю ложь и махинации во время кампании, британцам не удалось вытеснить на обочину лидеров брексита. Этот феномен далеко не уникален. Он называется стокгольмский синдром — в честь той драмы, которая разыгралась на площади Норрмальмсторг в 1973 году. Из-за психологического давления заложник встаёт на сторону похитителя, а жертва преступления начинает идентифицировать себя с преступниками. Именно поэтому принятие на новом референдуме решения о том, что британцам необходимо остаться в ЕС, вовсе не гарантировано», — подводит итог Svenska Dagbladet.