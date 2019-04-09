Еврокомиссар: брексит парализовал Европу, и Китай этим пользуется

Затянувшийся процесс брексита отнимает у Европы деньги, нервы и силы, что на руку Китаю, приводит Frankfurter Allgemeine мнение еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера. Европа замыкается на себе, что позволяет Китаю вырываться вперёд и заполнять оставленные ею пробелы. При этом ряд европейских политиков опасается, что КНР стремится подорвать единство ЕС, активно сотрудничая с восточноевропейскими государствами.

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер предупредил о том, что из-за брексита Европа может оказаться в невыгодном положении относительно Китая, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам Эттингера «Европа парализована». Процесс брексита длится уже два года, «отнимая усилия, нервы и деньги». «Этим мы делаем других сильнее, а наибольшую выгоду получает Китай», — отмечает комиссар ЕС.

Эттингер говорит, что китайские власти стремительно продвигают свою стратегию и повсеместно заполняют пробелы, которые не в состоянии заполнить занятая собой Европа. В качестве примеров политик приводит сферу искусственного интеллекта и технологию 5G. При этом Эттингер считает, что у Европы всё ещё есть шансы. На данный момент Великобритании необходимо чётко определиться с тем, чего она хочет.

Как отмечает издание, недавно глава правительства КНР Ли Кэцян отверг обвинения в том, что Пекин якобы хочет раздробить ЕС. Он заверил: «Мы полностью поддерживаем европейский интеграционный процесс и хотим видеть единую и процветающую Европу». По словам китайского премьера, интенсивное сотрудничество КНР со странами Восточной Европы «способствует гармоничному развитию внутри ЕС и представляет собой полезное дополнение к отношениям между Китаем и Европой». Ли Кэцян подчеркнул, что общие интересы КНР и ЕС перевешивают расхождения.

Frankfurter Allgemeine напоминает, что раннее Пекин обвиняли в попытках разобщить ЕС путём интенсивного сотрудничества с восточноевропейскими странами. В прошлом году Ли Кэцян встречался с лидерами 16 стран из Восточной и Центральной Европы, что вызвало беспокойство Брюсселя. По мнению ряда европейских дипломатов, Китай хочет подорвать единство ЕС, используя принцип «разделяй и властвуй».