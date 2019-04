Independent: Мэй попросит у Меркель и Макрона об отсрочке брексита

Премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить лидеров Германии и Франции предоставить Великобритании очередную отсрочку для брексита, передаёт The Independent. При этом в самой стране опасаются, что в результате Великобритания станет членом ЕС «второго сорта».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник встретится с лидерами Германии и Франции в надежде убедить президента Эммануэля Макрона и канцлера Ангелу Меркель поддержать отсрочку брексита, сообщает The Independent.



При этом британское издание отмечает: для того чтобы избежать выхода страны из ЕС без сделки, Мэй придётся принять ряд весьма серьёзных условий.



Так, Макрон неоднократно критически высказывался относительно использования Великобританией своего продолжающегося членства в союзе, для того чтобы подорвать деятельность ЕС.



Таким образом, Мэй придётся не только пообещать не вмешиваться в дела Евросоюза, но и убедить лидеров стран-членов, что межпартийные переговоры с Лейбористской партией продвигаются. При этом отмечается, что переговоры, возобновившиеся в понедельник, пока не приносят существенных успехов.



В свою очередь, однопартийцы премьер-министра недовольны перспективой очередной отсрочки брексита.



«Идея состоит в том, что мы бы прошли через всё это, для того чтобы оказаться членом ЕС второго сорта, когда мы остаёмся в союзе, но не имеем права голоса, как брексит пришёл к этому?» — приводит The Independent слова одного из членов Консервативной партии.



В преддверии встреч с немецким и французским лидерами Мэй также обсудила вопрос переноса брексита с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском.



По словам Рютте, станам ЕС «крайне важно» знать, «когда и на каком основании» Великобритания ратифицирует соглашение о выходе страны из союза. Он также отметил, что хотел бы видеть гарантии сотрудничества Лондона, прежде чем предоставлять отсрочку.



Туск, в свою очередь, порекомендовал отсрочить брексит на один год с возможностью более раннего выхода Великобритании из ЕС, если парламент страны одобрит сделку, пишет The Independent.