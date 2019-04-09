Times: в брекситовом тупике британцы мечтают о сильном лидере

По данным нового исследования, всё больше британцев не довольны действующей в стране политической системой и людьми, стоящими у власти, пишет The Times. Уставшие от затянувшегося брексита жители Туманного Альбиона готовы к радикальным изменениям и хотят видеть у руля «сильного лидера, готового нарушать правила».

Как выяснили эксперты в своём новом исследовании, более половины британцев хотят «сильного лидера, готового нарушать правила», сообщает The Times.



По данным опросов, всё больше жителей Великобритании выражают готовность к радикальным политическим изменениям. Почти три четверти респондентов заявили, что, по их мнению, британская система управления нуждается в реформировании.

Все наблюдения были сделаны в результате ежегодного исследования политической вовлечённости граждан, проводимого Хансардским обществом, которое было создано в середине прошлого века для поддержки и продвижения парламентской демократии. И, как выяснилось, сегодня британская политическая система получила самые низкие оценки за последние 15 лет. Руководитель Хансардского общества Рут Фокс предупреждает, что такая атмосфера может быть «токсичной» для политического будущего Великобритании.

Стране нужен сильный лидер, утверждают 54% опрошенных против 23%, которые с этим мнением не согласились. 40% человек отмечают, что у страны было бы меньше проблем, если бы министрам не приходилось «так много беспокоиться о голосах в парламенте». Правда, половина респондентов считает, что давать правительству больше власти напрямую слишком опасно.

При этом большая часть участников опроса сошлись во мнении, что в политических проблемах страны виноваты как действующая система, так и сами люди, стоящие у власти. Хотя нашёлся небольшой процент и тех, кто уверен, что и система, и чиновники «работают хорошо».

Несмотря на то что исследование проводилось в конце ноября, ещё до того, как парламентарии трижды не поддержали план премьер-министра Терезы Мэй по брекситу, и до того, как брексит был отложен, лишь четверть респондентов выразили полную уверенность в действиях законодателей относительно процесса выхода из ЕС. По словам Рут Фокс, «народ всё больше недоволен тем, как работает наша система управления — настолько, что существенное число людей готово к радикальным решениям».

Фокс уверена: «Предпочтение сильному лидеру, готовому нарушать правила, или мысли о том, что правительство должно решать проблемы страны, не беспокоясь о необходимости добиться одобрения парламента, создаст угрозу самим основам нашей демократии». Народ чувствует, что существующая система отдаёт предпочтение богатым и влиятельным и не заботится об интересах обычных людей, подвела итог аналитик.