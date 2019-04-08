«На секретной службе его бабушки»: Guardian рассказала о работе принца Уильяма в британской разведке

Наследник британского престола принц Уильям прошёл трёхнедельную практику в британских спецслужбах. По мнению королевского двора, эта «необычная стажировка» помогла внуку Елизаветы II убедиться, какую непростую работу выполняют эти ведомства ради защиты национальной безопасности страны.

«Его зовут Уэльский, Уильям Уэльский. Он получил лицензию убить три недели на работу с британскими шпионами», — пишет The Guardian.

Издание поясняет, что наследник британского престола только что закончил трёхнедельную практику в спецслужбах Соединённого Королевства — MI6, MI5 и Центре правительственной связи (GCHQ). До последнего времени королевская резиденция держала втайне информацию об этой «необычной стажировке».

Первую неделю Уильям провёл в секретной разведслужбе MI6, агенты которой тайно работают за рубежом. В заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что принц увидел, как это ведомство помогает Великобритании находить и использовать в своих интересах удачные возможности, а также бороться с теми, кто «желает навредить» её национальной безопасности, военной эффективности и экономике.

Вторую неделю Уильям стажировался в службе безопасности MI5. Он работал вместе с контртеррористическими командами, чтобы узнать, как они проводят свои расследования, в том числе понять роль аналитики и слежки.

В последнюю неделю принц отправился в GCHQ. Там ему объяснили, как применение современных технологий может помочь при обнаружении, анализе и предотвращении угроз, отмечает The Guardian.

В Кенсингтонском дворце связали практику Уильяма с ростом международного терроризма, который наблюдается в последние годы. Представители королевской резиденции заявили, что принц на собственном опыте получил представление о непростой работе спецслужб.

«Проведённое в наших разведывательных агентствах время и лучшее понимание того, какой жизненно важный вклад они вносят в нашу национальную безопасность, стало по-настоящему поучительным опытом», — поделился своими впечатлениями Уильям.

«В этих ведомствах работает множество обычных людей, которые выполняют самую

невероятную работу, чтобы сделать нашу жизнь безопасней. Они работают тайно, часто даже не имея возможности рассказать семьям и друзьям о своей работе или стрессе, с которым им приходится иметь дело. Ими движут беспрецедентный патриотизм и стремление отстоять ценности нашей страны. Мы все глубоко признательны им за сложную и опасную работу, которой они занимаются», — добавил принц.

Руководитель контртеррористическими операциями в GCHQ, который представился Дэвидом, сообщил изданию, что практика в агентстве стала для принца ценным уроком. По его словам, его королевское высочество старательно встраивался в команду, уверенно держался среди опытных оперативников и прекрасно понимал поставленную перед ними задачу.

Внук Елизаветы II уже не в первый раз «наслаждается небольшим опытом работы». Перед учёбой в Королевской военной академии в Сандхёрсте он три недели практиковался в нескольких финансовых организациях, в том числе в Банке Англии, на Лондонской фондовой бирже и рынке страхования Ллойд, напоминает The Daily Telegraph.