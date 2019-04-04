От холодной войны к «мама-геддону»: из рассекреченных документов британцы узнали, как могла начаться третья мировая

Благодаря рассекреченным бумагам Национальных архивов времён холодной войны, британцам раскрылись многие интересные факты неспокойного периода, сообщает The Guardian. Так, интересующиеся теперь могут узнать, как Сталин и Черчилль делили Восточную Европу и какие сценарии, приводившие к запускам ядерных ракет по коммунистическому блоку, рассматривали британские власти.

На случай ядерного удара британские власти рассказывали гражданам страны, как соорудить укрытие из подручных средств, под столами, и делать временные туалеты из стульев и вёдер. Подобные советы, которые мало кому помогали почувствовать себя в безопасности, можно было встретить в листовках под названием Protect and Survive («Защита и выживание») от 1980 года.

Как отмечает The Guardian, сегодня брошюры можно увидеть своими глазами на посвящённой холодной войне выставке в одном из филиалов Национальных архивов Великобритании, расположенном в лондонском боро Ричмонд-апон-Темс. Собственно, там же можно посмотреть и на само убежище с полками с консервами и стенами, защищёнными лишь чемоданами, мебелью и тряпками. Вряд ли такое место могло хоть кому-то продлить жизнь, комментирует издание.

«Мы хотим, чтобы люди задумались: «Что бы я делал, если бы случилось худшее», — объясняет Марк Дантон, куратор выставки «Защита и выживание», которая входит в цикл мероприятий, посвящённых рассекреченным британским архивам времён холодной войны.

С помощью обнародованных документов, постеров, фотографий и кинохроник можно понять, как в столь неспокойную эпоху с 1945-го по 1991 год британские власти составляли планы на случай чрезвычайной ситуации. «Железный занавес опустился, выросла Берлинская стена, мир сотряс Карибский кризис, и изобретение атомной бомбы подняло ставки до максимума».

Документы о Wintex-Cimex — под этим кодовым названием в НАТО проходили учения по отработке действий в случае ядерной атаки — демонстрируют, как гражданские власти готовились к различным вымышленным сценариям. Так, согласно одному из таких сценариев, советская армия завоёвывала Югославию 13 марта 1981 года, а в течение последующих дней во время митинга в защиту мира должны были произойти аресты на тот момент лидера лейбористов Майкла Фута и архиепископа Кентерберийского Роберта Ранси. Впрочем, последнего арестовали бы «по ошибке». А когда советские силы начали бы обстреливать британские базы, премьер-министр Маргарет Тэтчер одобрила бы запуск 29 ядерных ракет по коммунистическому блоку. «К рассвету 21 марта началась бы третья мировая война», — отмечает газета.

Для королевы Елизаветы II даже было заготовлено специальное обращение на случай ядерной войны. «Ни на мгновенье я не могла себе представить, что однажды на меня падёт эта тяжёлая и страшная обязанность», — приводит The Guardian цитату из потенциальной королевской речи из рассекреченных документов от 1983 года. В честь «королевы-матери» чиновники даже иронично прозвали такой сценарий «Мама-геддон».

Ещё один яркий экспонат — «документ с процентами», или, как называл его премьер-министр Уинстон Черчилль, «неприличный документ», а значит, не предназначенный для общественности. Речь идёт о бумаге, на которой «в один из поздних, пропитанных виски вечеров в Кремле» Черчилль и Сталин расписывали свои предложения по разделу Восточной Европы: «Румыния — России 90%, остальным — 10%; Югославия — 50/50». По словам куратора выставки Марка Дантона, его будоражит сама «идея, что судьбы миллионов решались этими росчерками карандаша».

С бомбами у британцев тоже своя история. Вскоре после американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки на тот момент премьер-министр Великобритании Клемент Эттли написал в одной из служебных записок, что пора заканчивать войны, иначе такими темпами придёт конец человеческой цивилизации. Вот только спустя всего год министр иностранных дел страны Эрнест Бевин настаивал, что у Великобритании должна быть собственная атомная бомба. «У нас должна быть такая, чего бы это ни стоило. И мы, чёрт бы её побрал, налепим на неё свой национальный флаг», — приводит издание слова дипломата. В письме от 1954 года Черчилль информировал королеву, что кабинет рассматривает возможность разработки теперь ещё и водородной бомбы, и выразил уверенность, что этот шаг будет одобрен.

Интересные факты о шпионских интригах можно почерпнуть и из рассекреченных бумаг MI5. К примеру, в отношении писателя Джорджа Оруэлла, который, как известно, составил для правительства специальный перечень «людей, сочувствующих коммунизму», тоже проводилась отдельная проверка. Также на выставке можно увидеть страницы из признания немецкого физика Клауса Фукса, который работал в проекте «Манхэттен», а затем передал секретные сведения Советскому Союзу. Оказывается, Фукс связывался со своими кураторами, выбрасывая в определённую урну на улице мужской журнал, где каждый раз на 10-й странице можно было найти инструкции для встречи.