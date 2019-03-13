Times: Тэтчер не рискнула отправить в Москву министра, заподозренного в педофилии
Визит одного из ближайших политических союзников Маргарет Тэтчер в Советскую Россию был отменён, потому что его «увлечение маленькими мальчиками» могло быть использовано КГБ для шантажа. Об этом стало известно благодаря информации, обнародованной независимой комиссией по расследованию сексуального насилия по отношению к детям (IICSA), пишет The Times.
В 1987 году сэр Питер Моррисон, занимавший пост младшего министра энергетики, должен был отправиться в Москву. Но в правительстве Тэтчер встревожились, что из-за подозрений в педофилии и пристрастии к алкоголю эта поездка будет сопряжена с «рисками безопасности», отмечает издание.
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