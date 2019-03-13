Times: Тэтчер не рискнула отправить в Москву министра, заподозренного в педофилии

В 1987-м британские власти решили не посылать с официальным визитом в Москву младшего министра энергетики Питера Моррисона. В Лондоне опасались, что слухи о нездоровых увлечениях политика дойдут до советских спецслужб и сделают его удобной мишенью для шантажа, пишет The Times со ссылкой на материалы нового расследования.

Визит одного из ближайших политических союзников Маргарет Тэтчер в Советскую Россию был отменён, потому что его «увлечение маленькими мальчиками» могло быть использовано КГБ для шантажа. Об этом стало известно благодаря информации, обнародованной независимой комиссией по расследованию сексуального насилия по отношению к детям (IICSA), пишет The Times.

В 1987 году сэр Питер Моррисон, занимавший пост младшего министра энергетики, должен был отправиться в Москву. Но в правительстве Тэтчер встревожились, что из-за подозрений в педофилии и пристрастии к алкоголю эта поездка будет сопряжена с «рисками безопасности», отмечает издание.

Согласно документам, представленным IICSA, существовали опасения, что «слухи о Моррисоне дойдут до русских». В результате советские спецслужбы могли бы попытаться его «скомпрометировать».

Чтобы избежать подобного сценария, британские власти собирались принять необходимые меры предосторожности. Моррисон должен был находиться в Москве под постоянным наблюдением. Но в итоге было решено, что «проще» будет отправить вместо него в СССР министра энергетики Сесила Паркинсона.

Опасения о том, что политиком могут заинтересоваться зарубежные спецслужбы, возникли вновь в 1988 году. В личной переписке с главой MI5 секретарь кабинета министров Робин Батлер предупреждал, что если Моррисон отправится в Пекин, то необходимо будет пресечь попытки китайской разведки «использовать слухи» о его нездоровых увлечениях.

Документы правительства и МI5 о бывшем младшем министре энергетики, скончавшемся в 1995 году, были преданы гласности в ходе расследования, призванного установить реакцию британских властей на обвинения в растлении несовершеннолетних. По словам свидетелей, премьер-министру Маргарет Тэтчер не менее трёх раз докладывали о вероятном интересе Моррисона к детям, обращает внимание The Times.