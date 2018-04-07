Le Figaro: российского историка сталинизма, обвинённого в педофилии, оправдали — но не до конца

Историк и руководитель карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев, которого обвиняли в развратных действиях в отношении собственной приёмной дочери, был оправдан, пишет Le Figaro. Вместе с тем Дмитриев, который провел под арестом 15 месяцев, всё же получил два с половиной года ограничения свободы за незаконное хранения оружия, которым суд признал ржавую деталь от ружья.

Юрию Дмитриеву — историку, специализирующемуся на преступлениях сталинского режима, и критику российских властей — пришлось снести 15 месяцев ареста и многочисленные психиатрические экспертизы, но в минувший четверг он наконец был оправдан: суд Петрозаводска освободил его по итогам закрытого заседания, на котором слушалось его дело по обвинению в изготовлении детской порнографии, пишет Le Figaro. Как напоминает корреспондент издания, обвинение требовало для Дмитриева девять лет колонии строгого режима за якобы совершённые им развратные действия в отношении приёмной дочери Натальи, которой в этом году исполнилось 13 лет.

По данным издания, обвинение опиралось на фотографии, изъятые у историка, на которых Наталья была запечатлена нагой. Сам Дмитриев объяснял наличие снимков тем, что в медицинских целях изучал рост девочки, которая ещё с детского дома страдает от рахита, отмечает корреспондент Le Figaro. «После сложного расследования, в рамках которого в качестве экспертов приглашались преподаватель математики и переводчик английского языка, а также обследовали Дмитриева в психиатрической больнице, судьи наконец приняли сторону обвиняемого», — повествует журналист. «Это огромная победа. Истина восторжествовала», — заявила в коротком интервью Le Figaro родная дочь историка Катерина Клодт.

Как подчёркивает автор статьи, сторонники Дмитриева, среди которых многие сами являются историками сталинизма, с самого начала критиковали дело, которое, по их версии, было сфабриковано. «Юрий Дмитриев провёл четверть века, изучая массовые захоронения жертв Большого террора (1937—1938) в родной Карелии, расположенной на границе с Финляндией. Благодаря его стараниям были опознаны по меньшей мере 7500 расстрелянных, захороненных в урочище Сандармох, — пишет журналист. — После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, в которой историк принял сторону Украины, и на фоне реабилитации сталинизма в российском обществе Дмитриев впал в немилость — вплоть до того, что появилось вот это обвинение в педофилии».

«Данное оправдание показывает, что мобилизация общества в России может вынудить судей не принимать незаконных решений», — прокомментировала освобождение Дмитриева Ирина Щербакова, сотрудница общества «Мемориал», руководителем карельского отделения которого является историк. Впрочем, в «Мемориале», «заклеймённом статусом «иностранного агента», не спешат праздновать победу, подчёркивает корреспондент Le Figaro. Дело в том, что у Дмитриева в ходе обыска была обнаружена проржавевшая деталь от огнестрельного оружия — и историк, будучи оправдан по делу о педофилии, был всё же приговорён к двум с половиной годам ограничения свободы за «незаконное хранение оружия», поясняет журналист. Впрочем, фактический срок наказания с учётом времени, проведённого Дмитриевым под арестом, составит три месяца, говорится в статье.