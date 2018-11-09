Daily Mail: королева Елизавета II и принц Гарри поссорились из-за тиары — даже здесь не обошлось без русских

Королева Великобритании Елизавета II и её внук поссорились из-за того, что тогда ещё невесте принца Гарри Меган Маркл не позволили надеть на свадьбу выбранную ею тиару, сообщает Daily Mail. Отмечается, что в Букингемском дворце опасались, что изумрудная тиара могла быть изначально привезена из России.

В процессе подготовки к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри, которая состоялась 19 мая 2018 года, королева Великобритании Елизавета II и её внук поссорились из-за выбора тиары для невесты, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что принц Гарри «пришёл в ярость», узнав о том, что в день свадьбы Меган не позволят надеть выбранную ею изумрудную тиару. Дело в том, что оказалось невозможно узнать, где эта тиара была создана, и в Букингемском дворце опасались, что изначально она могла быть привезена в Великобританию из России.

«Меган получит всё, что захочет», — заявил принц Гарри персоналу, вступив с ними в «весьма оживлённый спор». Затем, как отмечает британское издание, в спор была вынуждена вмешаться королева. «Меган не может получать всё, что хочет. Она наденет тиару, которую ей дам я», — приводит Daily Mail слова Елизаветы II.

Вместе с тем королева усомнилась в том, что Меган на свадьбе нужна фата, так как это второй брак американской актрисы.

«Королева пыталась донести до Меган, что ей необходимо думать о том, как она говорит с персоналом, а также внимательно относиться к семейным протоколам», — цитирует издание слова источника, близкого к королевской семье.

В итоге в день свадьбы Меган надела тиару из платины с бриллиантами королевы Марии Текской, которую лично выбрала из коллекции Елизаветы II во время визита в Букингемский дворец.

«Мне очень повезло, что я смогла выбрать эту роскошную тиару-бандо в стиле ар-деко. Мне кажется, она идеальна, потому что очень простая», — призналась сама Меган.

Вместе с тем Гарри отметил, что со стороны его бабушки было очень «мило» одолжить Меган тиару из своей коллекции, пишет Daily Mail.