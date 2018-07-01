Times: британские власти «втайне» подготовились к похоронам королевы

Правительство Великобритании провело «секретные учения» на случай смерти королевы Елизаветы II, пишет The Times. По словам источника издания, масштаб этой подготовки был «беспрецедентным» на фоне сообщений о плохом самочувствии монаршей особы.

На этой неделе британские министры впервые занялись составлением планов на случай смерти королевы Елизаветы II. Они провели «секретное учение», чтобы приготовиться к 10-дневному национальному трауру, пишет The Times.

На специальном заседании председательствовал Дэвид Лидингтон, заместитель Терезы Мэй. Среди присутствовавших были министр внутренних дел Саджид Джавид, лидер палаты общин Андреа Лидсом и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл.

Эта репетиция получила название «Замок голубки» (Castle Dove). Во время неё министры решали, когда именно глава правительства выступит с публичным заявлением о смерти королевы, утверждает издание.

Британские власти «постоянно» обновляют план на этот случай, известный под названием «Лондонский мост» (London Bridge). Но источник в правительстве подтвердил изданию, что масштабы учений были «беспрецедентными».

«Впервые министры разных ведомств собрались в одной комнате», — отметил собеседник The Times. «Процесс старения» явно ускорил подготовку, добавил он.

По словам The Times, учения не были вызваны особыми опасениями относительно здоровья

Елизаветы II. Тем не менее они прошли спустя неделю после того, как 92-летняя королева пропустила службу в кафедральном соборе святого Павла из-за плохого самочувствия.

Министры изучали планы, согласно которым после смерти Елизаветы II 600 членов тайного совета соберутся в Букингемском дворце, чтобы утвердить кандидатуру преемника. Тело королевы в течение четырёх дней будет находится в Вестминстерском дворце. Вскоре новый монарх должен будет посетить Шотландию и Уэльс, дабы продемонстрировать, что они являются неотъемлемой частью его владений, отмечает The Times.