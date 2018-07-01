Times: британские власти «втайне» подготовились к похоронам королевы

Правительство Великобритании провело «секретные учения» на случай смерти королевы Елизаветы II, пишет The Times. По словам источника издания, масштаб этой подготовки был «беспрецедентным» на фоне сообщений о плохом самочувствии монаршей особы.
На этой неделе британские министры впервые занялись составлением планов на случай смерти королевы Елизаветы II. Они провели «секретное учение», чтобы приготовиться к 10-дневному национальному трауру, пишет The Times.
На специальном заседании председательствовал Дэвид Лидингтон, заместитель Терезы Мэй. Среди присутствовавших были министр внутренних дел Саджид Джавид, лидер палаты общин Андреа Лидсом и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл.
Эта репетиция получила название «Замок голубки» (Castle Dove). Во время неё министры решали, когда именно глава правительства выступит с публичным заявлением о смерти королевы, утверждает издание.
Британские власти «постоянно» обновляют план на этот случай, известный под названием «Лондонский мост» (London Bridge). Но источник в правительстве подтвердил изданию, что масштабы учений были «беспрецедентными».
«Впервые министры разных ведомств собрались в одной комнате», — отметил собеседник The Times. «Процесс старения» явно ускорил подготовку, добавил он.
По словам The Times, учения не были вызваны особыми опасениями относительно здоровья
Елизаветы II. Тем не менее они прошли спустя неделю после того, как 92-летняя королева пропустила службу в кафедральном соборе святого Павла из-за плохого самочувствия.
Министры изучали планы, согласно которым после смерти Елизаветы II 600 членов тайного совета соберутся в Букингемском дворце, чтобы утвердить кандидатуру преемника. Тело королевы в течение четырёх дней будет находится в Вестминстерском дворце. Вскоре новый монарх должен будет посетить Шотландию и Уэльс, дабы продемонстрировать, что они являются неотъемлемой частью его владений, отмечает The Times.
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.