Daily Mirror рассказала об «искусственной руке» Елизаветы II

У королевы Великобритании Елизаветы II есть искусственная рука для приветствия публики, сообщает Daily Mirror. Такой экстравагантный подарок монаршия особа несколько лет назад получила от австралийских студентов. Королева пришла в восторг от изобретения, однако ни разу не прибегала к его помощи, рассказал в своей книге британский писатель Роберт Хардман.

У королевы Великобритании Елизаветы II есть искусственная рука, которой она приветствует публику, когда устаёт махать сама, сообщает Daily Mirror.



По данным издания, устройство, представляющее собой перчатку с плотным материалом внутри, которая держится на деревянном рычаге, несколько лет назад преподнесли королеве в качестве шуточного подарка австралийские студенты.



Елизавета настолько обрадовалась подарку, что увезла его с собой в Великобританию, хотя ни разу им и не воспользовалась. Об этом подарке поведал в своей книге «Королева мира» британский писатель и журналист Роберт Хардман после беседы с дочерью монаршей особы принцессой Анной.



«Королеве вручили набитую перчатку на деревянном рычаге, которая от прикосновения начинала двигаться из стороны в сторону. Я думаю, им казалось, что это довольно дерзкий подарок, но Её Величество осталась в восторге», — вспоминает принцесса.



«Не думаю, что она когда-либо пользовалась ею на публике, но знаю, что она (рука. — ИноТВ) стало любимой семейной шуткой», — отметил, в свою очередь, сам Хардман.



Daily Mirror отмечает, что за 66 лет правления 92-летняя Елизавета II в совершенстве овладела искусством приветственно махать публике. Королева вынуждена помахивать ладонью в знак приветствия тысячи раз. На королевскую яхту Britannia даже был нанят специальный экипаж, члены которого в её отсутствие приветствовали людей, которые, увидев яхту, начинали махать с берега.