Times: Испания видит в брексите свою победу в споре о Гибралтаре

Признание Гибралтара британской колонией было настоящей дипломатической победой для Испании, считает испанский министр иностранных дел Жозеп Боррель. По его словам, если брексит состоится, эта спорная территория, на которую также претендует Мадрид, станет третьей страной. В итоге любое решение, связанное с Гибралтаром, будет требовать согласия Испании, сообщает британская газета The Times.

Испания считает, что брексит принесёт ей победу в споре с Великобританией по поводу статуса Гибралтара, пишет британская газета The Times.

Испания одержала «дипломатическую победу», когда Брюссель постановил, что территория Гибралтара должна считаться британской колонией, полагает министр иностранных дел Испании. Как поясняет издание, это связано с брекситом.

Согласно заявлению Жозепа Борреля, принятое Евросоюзом в феврале постановление о том, что данная территория должна рассматриваться в качестве колонии британской короны, стала больше, чем просто символической победой для Мадрида. Оно означало, что Испания должна дать согласие на любую будущую сделку, касающуюся этого крошечного участка британской территории.

Как отмечается в статье, постановление было принято как часть соглашения, призванного обеспечить британцам безвизовое перемещение в ЕС на случай «жёсткого» брексита. В результате 33 тыс. человек населения Гибралтара были помещены в категорию, отличную от граждан Великобритании, обладающую такими же правами на путешествия. Тогда же в ООН были зафиксированы притязания Испании на суверенитет над «скалой» в Гибралтаре.

«Это больше чем символическая победа. Да, это была дипломатическая победа для Испании», — подчеркнул Боррель. «Если Британия выйдет из ЕС — а мы до сих пор не знаем, произойдёт ли это — то Гибралтар станет [частью] третьей страны», — добавил глава МИД Испании, отметив, что все обсуждения в ЕС по поводу Гибралтара потребуют одобрения испанской стороны.

Также Жозеп Боррель сказал, что несколько правительств Испании, как правого, так и левого толка, пытались вернуть Гибралтар, переданный Испанией Великобритании в 1713 году в соответствии с Утрехтским договором. В то же время, он отметил, что среднестатистический испанец не одержим идеей возвращения Гибралтара, пишет The Times.