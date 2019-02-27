El País: Испания пригрозила Британии судом за расширение колонии Гибралтар

Испания угрожает Британии судебным разбирательством из-за очередного расширения британской колонии Гибралтар, пишет El País.

Министерство иностранных дел Испании направило письмо властям Великобритании, в котором угрожает обратиться в суд в связи с предполагаемым нарушением принципа суверенитета. Причиной для этого обращения стал урбанистический проект, реализуемый Гибралтаром.

Испанское правительство выступило против очередного расширения британской колонии, в рамках которого Гибралтар планирует «отвоевать у моря участок суши», причём местные власти собираются сделать это, по мнению Мадрида, незаконным образом, поскольку на осушаемую акваторию распространяется суверенитет Испании, пишет издание со ссылкой на источники в испанском МИД.

Претензия была направлена британским властям 19 февраля. Своё недовольство планами колонии Мадрид выражал ещё в 2017 году, ведь именно тогда власти Гибралтара разработали проект, предусматривающий строительство шести 33-этажных жилых домов на 665 квартир.

Теперь МИД Испании даёт понять, что, согласно свежей информации, власти колонии от этого проекта, по всей видимости, всё ещё не отказались.

В этих обстоятельствах Мадрид призывает Лондон к приостановке всех операций по этому проекту. Если это требование не будет выполнено, Испания «сохраняет за собой право предпринять правовые действия, которые посчитает наиболее подходящими для отстаивания своей позиции», говорится в статье.

Испанские власти во всех спорах вокруг Гибралтара прибегают к одному и тому же аргументу — к условиям Утрехтского мирного договора 1713 года, по которому Испания и уступила эту территорию Великобритании. Согласно этому документу, Британии отходил город, замок, порт и укрепления. Ни о перешейке, на котором впоследствии был построен аэропорт, ни о прилегающих водах, речи там не идёт, поэтому Испания не признаёт суверенитета Великобритании над этими территориями.

Более того, Мадрид во всех своих нотах протеста указывает на то, что указанная территория входит в состав зоны особой защиты «Восточный пролив», которая находится под протекцией ЕС как место, представляющее интерес для всего европейского сообщества.

Из-за подобной отсылки к нормам Европейского союза можно было бы предположить, что Испания могла бы обратится по этому вопросу в Еврокомиссию и, в качестве последней инстанции, в Суд Европейского союза, однако надвигающийся брексит заставляет усомниться в жизнеспособности подобного разбирательства. Поскольку если Британия выйдет из состава ЕС 30 марта — хотя всё больше походит на то, что брексит отложат на более поздний срок, — то вряд ли удастся призвать Лондон к ответу в рамках европейского правосудия.

Если европейский путь будет закрыт, Испания могла бы подать жалобу в какой-нибудь международный суд, например, в Гааге, однако подобное развитие событий кажется невероятным, отмечает El País.